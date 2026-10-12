温州日报 2026-10-12 08:18:00

昨晚，温州科技广场灯火通明。作为2026年温州市养老服务消费季暨“敬老月”活动的重要活动之一，“时光不老·银装盛放”浙江省第四届老年时装艺术展演大赛在这里举行。来自我市及杭州、台州等省内11个地市代表队的近200位“银发模特”同台展演。

T台之上，温州代表队带来节目《海丝潮涌 银龄风华》，队员们步履从容，融海丝文化与银龄风采于时装走秀，尽显桑榆芳华。

温州网讯 昨晚，温州科技广场灯火通明。作为2026年温州市养老服务消费季暨“敬老月”活动的重要活动之一，“时光不老·银装盛放”浙江省第四届老年时装艺术展演大赛在这里举行。来自我市及杭州、台州等省内11个地市代表队的近200位“银发模特”同台展演。

台上：11支队伍轮番登场，温州队打头阵

当晚6时许，随着灯光变暗，舞台上一老一小登场。小男孩问：“奶奶，我们现在站的地方，是哪里呀？”奶奶答：“孩子，这里，是温州朔门古港。”汽笛声起，灯光渐亮，温州队19位银发模特踩着节拍出场。温州队节目名为《海丝潮涌·银龄风华》，主题围绕“千年古港——温州朔门”展开。队员们把宋元时期的瓷器、码头、江心屿等元素串联起来，服装参考元代亮丽服饰风格，又融入海浪、船帆寓意。

绍兴代表队《踏古寻礼》将传统孝道家风融入走秀舞姿，尽显礼仪之邦的雅致底蕴；金华代表队《京韵》融合旗袍柔美与京剧国粹神韵，演绎极致东方美学；宁波代表队《绽放》以现代时装诠释蜕变新生、自信昂扬……十一城轮番亮相，尽显浙江深厚的文化底蕴和新时代老年人积极向上的精神风貌。

台下，观众里三层外三层，掌声一阵接一阵，看得十分投入。不少人举着手机拍照、录视频。

最终，杭州队获金奖，温州队与台州队获银奖；丽水、嘉兴、金华获铜奖。此外，大赛还颁发了最佳表演奖、最佳风采奖、最佳气质奖和最佳人气奖等单项奖。

赛后，大赛评委、浙江理工大学服装学院副院长须秋洁教授点评说，今年比赛编排有惊喜，服装也有亮点，既有温婉大气的国风，也有江南雅致的古韵，更有民族非遗和现代剪裁的结合。“岁月从不败美人，时光不负追梦人。”须秋洁点赞。

幕后：台上几分钟，台下数月功

为了在展演中呈现最佳状态，温州队早早进入备战节奏。池海鸥是温州队的指导老师。8月初开始，学员们进入系统训练。“要根据学员的身体状况调整教学节奏，最重要的是帮她们建立自信。”池海鸥说，很多队员的气质变了，心态也越来越年轻。在她看来，这种从内而外的转变，“尽显银龄风采！”

在后台，台州队领队梁颖说起比赛，语气里还带着紧张。她们以旗袍走秀寻迹台州十景，定制旗袍采用非遗台绣，用了近十种刺绣手法，一城一景、一衣一韵。演出前两天，原定道具突发故障，她们连夜赶制新道具，最终确保节目如期呈现。队员们利用晚上时间、假期加紧排练，穿着高跟鞋一练就是6个小时。

在参赛选手们看来，年龄不是限制，人生就要越活越精彩。温州队队员张雪芬表示，这是她第四次参加大赛，比赛让她的退休生活更加丰富多彩，也让她更加自信。舟山队编导王艳梅激情满满地说：“我们要抛开年龄的顾虑，在舞台上尽情舒展、绽放！”

场外：不只是一场走秀，更是银发经济助推器

据温州市民政局副局长朱翼介绍，这是温州第三次承办全省老年时装展演大赛。今年赛事与敬老月系列活动、养老服务消费季、“时光不老？一县一赛”银龄风采展一体联动，推动“赛事+文旅”“赛事+银发消费”融合，同步设置康养时尚生活节、银龄市集、康养展示等配套板块，让更多长者沉浸式参与。

近年来，温州积极落实应对人口老龄化国家战略，聚焦聚力养老服务提质增效、银发经济培育发展、银龄文化繁荣兴盛，打造五马街“老友趣”银发主题街区，开展“时光不老？一路繁花”系列银龄风采活动；“瓯越银龄行动”志愿服务累计开展400余场次，2万多人次老年志愿者投身其中；开展K歌、戏曲、书画、摄影等“一县一赛”老年文体系列活动。未来，温州将继续深耕“浙里康养”温州实践，建设“银发经济特色示范区”“浙南闽北颐养高地”“老年健康重点联系城市”，让每一位在温老年人的晚年生活有温度、有光彩。

敬老月期间，温州系列活动精彩不断。今天下午，我市“一县一赛”银龄风采展演暨2027温州老年春晚海选火热开启；今晚，温州市老年电视大学将带来专场文艺演出。

来 源：温州日报

原标题： 浙江省老年时装艺术展演大赛温州盛放 200位“银发模特”同台竞秀

记者 黄文盈 苏巧将/摄 通讯员 李青青

本文转自：温州新闻网 66wz.com