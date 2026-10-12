温州日报 2026-10-12 08:19:18

10月10日，记者在瓯海区景山街道原瓯海宾馆看到，这座曾长期闲置的老建筑已完成空间改造、环境整治和功能重塑，引入亚朵酒店、Yunik电竞酒店等新业态，区域面貌焕然一新。

温州网讯 10月10日，记者在瓯海区景山街道原瓯海宾馆看到，这座曾长期闲置的老建筑已完成空间改造、环境整治和功能重塑，引入亚朵酒店、Yunik电竞酒店等新业态，区域面貌焕然一新。

瓯海宾馆成立于1987年，原为瓯海区人民政府招待所，是本地具有代表性的老商业建筑。随着城市发展和商业变迁，该建筑曾长期处于空置状态。近年来，瓯海区机关事务中心会同景山街道以“精准招商、盘活利用、改造提升”为原则一体推进，推动昔日环境较为杂乱的闲置点位旧貌换新颜，加快把“沉睡资产”转化为“增收引擎”。

目前，该项目已成功招引亚朵酒店管理有限公司、Yunik电竞酒店落地，并于国庆节前正式营业，预计年营收可达2600余万元，带动就业约150人；肯德基项目已于9月完成签约，预计元旦前后对外营业。

“这个项目从今年5月末启动，整体工期只有130天，改造内容多、审批复杂、工期紧张。景山街道帮助我们对接住建、消防等部门，在开业前开通绿色政务服务通道，给域外投资者带来很大帮扶。”温州瓯海将军桥亚朵酒店V3.6总经理刘静介绍，国庆期间，亚朵酒店、Yunik电竞酒店入住率分别达到70%和80%以上，超过预期。

运营方温州心和酒店管理有限公司总经理王海涛介绍，瓯海宾馆位于老城区，场地稀缺、可塑性强，项目预计总投资近一亿元，将以客房酒店为主业态，配套品牌餐饮等形成商业闭环，二期计划围绕文化、体育、教育主题继续打造。下一步，该项目将聚焦知名品牌餐饮、网咖、多元娱乐休闲等方向，持续精准招引业态，丰富商业配套。

来 源：温州日报

原标题： 沉睡资产“活”了 瓯海老建筑焕新空间

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com