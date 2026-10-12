温州日报 2026-10-12 08:20:00

日前，“厂歌嘹亮·乐启华章”乐清市职工合唱大赛决赛在乐清大剧院举行，引起央视频、新华财经等诸多媒体关注。活动共有22支企业队伍参赛，12支队伍晋级决赛。最终，正泰集团股份有限公司合唱团凭借《正泰之歌》夺得第一名。

温州网讯 日前，“厂歌嘹亮·乐启华章”乐清市职工合唱大赛决赛在乐清大剧院举行，引起央视频、新华财经等诸多媒体关注。活动共有22支企业队伍参赛，12支队伍晋级决赛。最终，正泰集团股份有限公司合唱团凭借《正泰之歌》夺得第一名。

当晚的比赛在《电光之歌》中拉开帷幕。一条由电光防爆科技股份有限公司员工舞起的游龙从观众席后方蜿蜒而出，沿过道游向台前，龙身随铿锵歌声翻腾，声与形交织，点燃全场。

随后，当《你的名字》旋律响起，人民电器集团10名聋哑员工登台，用整齐的手语演绎无声华章。作为中国民营企业500强，人民电器将残疾人高质量就业纳入企业发展战略，目前集团浙江基地聋哑职工占职工总数的6.3%。配电车间打造特色“无声流水线”，让残疾人从受助者转变为价值创造者。

感动还在继续。《为了红旗，我的家园》响起时，舞台侧屏出现一幕幕红旗仪表有限公司董事长行程万里到员工故乡拜年的老照片。每年过年，红旗仪表负责人都会前往员工老家较为集中的省市逐户拜年。令董事长周方龙欣慰的是，近20年过去，这趟感恩圆梦之旅越来越轻松：动车、高铁逐渐直通每一个县市区，员工老宅里有了空调、洗衣机，曾经不善表达的一线员工，如今自信走上剧院舞台……“员工生活实实在在的变化，让我很有成就感，比自己赚钱还开心。”周方龙说。

东南电子股份有限公司是当晚最后一支登台的队伍。20多年前，该公司董事长仇文奎写下《东南之歌》，将企业核心价值观融入歌中。仇文奎说：“希望通过这个舞台，让更多人看到我们乐清民营企业的活力！”

一曲曲厂歌唱出的是企业成长史，也是乐清民营经济的闯与创、情与义。乐清自古乐音清扬，积淀着箫台传说、南戏文脉、民歌《对鸟》等音乐文化底蕴。近年来，乐清坚持以音乐赋能城市高质量发展，推动音乐与文旅、科技、乡村振兴、文化惠民深度融合。此次厂歌大赛，正是这种融合在职工文化层面的一次集中呈现，也激励乐清民营经济在高质量发展征程上一路高歌。

来 源：温州日报

原标题： 这场比赛“火”了 乐清民企合唱团比拼

记者 程源 乐清融媒记者 孔丽琴 通讯员 叶锦绣

本文转自：温州新闻网 66wz.com