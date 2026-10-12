瓯越大桥养护项目获全国市政运维最高荣誉

温州日报 2026-10-12 08:23:59

记者日前从市公用集团获悉，温州公用市政开发公司养护的瓯越大桥项目，成功获评2026年度全国市政工程最高质量水平评价奖项。该奖项代表国内市政养护行业最高水准，本年度全国仅14个维养类项目上榜，瓯越大桥是温州唯一获此殊荣的市政养护项目。

温州网讯 记者日前从市公用集团获悉，温州公用市政开发公司养护的瓯越大桥项目，成功获评2026年度全国市政工程最高质量水平评价奖项。该奖项代表国内市政养护行业最高水准，本年度全国仅14个维养类项目上榜，瓯越大桥是温州唯一获此殊荣的市政养护项目。

瓯越大桥是温州南北跨江交通的核心主动脉，主线全长2657米，日均车流量超4万辆，承担着跨江通勤与区域联动发展的重要功能。市政开发公司自2021年承接养护工作以来，以精细化、标准化、智慧化管养为核心，持续提升桥梁运维保障能力。

日常管养中，市政开发公司构建标准化养护体系，建立“一桥一档”动态管理机制，依托巡检车、桥检车、无人机、巡视船等设备，打造“人巡+机巡、空巡+水巡”立体排查模式，严格落实病害48小时处置、照明故障24小时修复、应急抢修两小时到场的高效处置机制，实现隐患闭环管控。

同时，公司建强200余人的应急保障队伍，前置储备防汛抗台物资设备，完善全场景应急保障体系，成功经受多次台风、强降雨等极端天气考验。依托“桥医生”智慧平台，融合AI识别、智能巡检等数字化技术，攻克桥头跳车等养护难题，推广绿色低碳养护工艺，推动桥梁养护从事后修补向事前主动防控转型。

据介绍，本次评选经过省级专家实地初评、全国专家组现场复评等层层严格考核，评审团队围绕手续合规、台账管理、制度建设、实体管养、社会效益等多个维度，对项目内业资料、现场运维、应急处置等方面开展细致核查。瓯越大桥养护项目团队对照标准逐项整改提升、精细打磨，全面完成提质达标，顺利通过国家级评审，最终获得本年度全国市政工程最高质量水平评价奖项。

来 源：温州日报

原标题： 瓯越大桥养护项目 获全国市政运维最高荣誉

记者 夏婕妤 通讯员 张天杨 金秀连

本文转自：温州新闻网 66wz.com