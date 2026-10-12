温州都市报 2026-10-12 08:35:00

10月9日至11日，浙江国际阀门产业链展览会在温州国际会展中心举办。本届展会以“聚合全链，竞合发展”为主题，同期举办金属热加工、法兰管件、泵与电机等主题展会，集中展示阀门全产业链创新产品、先进技术与成套解决方案，打造集产品展示、技术研讨、商贸对接、国际合作于一体的专业化国际性产业盛会。

温州网讯 10月9日至11日，浙江国际阀门产业链展览会在温州国际会展中心举办。本届展会以“聚合全链，竞合发展”为主题，同期举办金属热加工、法兰管件、泵与电机等主题展会，集中展示阀门全产业链创新产品、先进技术与成套解决方案，打造集产品展示、技术研讨、商贸对接、国际合作于一体的专业化国际性产业盛会。

展会立足温州阀门产业核心集聚区优势，深度联动国内外阀门上下游产业。展会展出面积超4万平方米，汇聚近600家国内外优质参展企业,来自超过50个国家和地区的海外行业组织与专业采购商到会洽谈。

温州泵阀产业集群展台以“一体温州，一起发展”为主题，系统呈现温州泵阀全产业链集群的协同生态与产业实力。力诺、超达、浙江石化、伯特利、方正、有氟密、五洲、维都利、江南、良固、西博思等企业集中亮相，共同展示“温州泵阀”区域品牌力量；北阀、阳泉、联新、达沃斯、上海石化阀门、腾龙等国内知名企业也同步参展。德国PRUSS、挪威DNV、意大利TREVISAN、俄罗斯JODITH、韩国海若德等国际企业同台展示，推动展会成为全国阀门行业内外贸交流的重要平台。

展会现场，一批具有代表性的创新产品和技术解决方案受到关注。“我们自主研发的阀门定位器可远程精准控制阀门开度，误差率已达到与国际知名品牌相近水平。”浙江力诺流体控制科技股份有限公司工作人员介绍。

浙江伯特利科技股份有限公司展出的超低温阀门，可适用于零下196摄氏度的环境，面向海洋作业等场景，并具备在线检修功能，可减少拆卸送厂检修带来的成本和时间消耗。

在拓展国际交流方面，本届展会积极联动全球阀门行业协会资源，邀请欧洲龙头与阀门协会、波兰工业阀门协会、俄罗斯阀门工业科学制造业协会、土耳其泵阀制造商协会、泰国锅炉与压力容器协会等海外展示团参展，呈现各国特色展品。展会还邀约来自俄罗斯、美国、英国、意大利、法国等超过50个国家和地区的海外行业组织及专业采购群体到场，与国内参展企业开展商贸洽谈、技术交流和项目对接，助力国内阀门企业拓展国际市场，推动国内外市场双向联动。

本次展会采用“展+会”融合模式，配套多场重磅产业活动。组委会联合温州市贸促会举办温州-白俄罗斯及中亚地区经贸合作对接会；“AEVAT亚欧阀门行业协会级对话会”邀请多国行业协会代表分享行业观点；“温州国际金属材料与热加工研讨会”汇聚国内外专家学者，工学博士刘琨、浙江大学教授凌国等专家登台作主题演讲；同时还举办2026第五届温州控制阀论坛暨阀门智能化升级与应用研讨会。展会还联合《阀门》杂志社推出访谈栏目，对话欧洲、波兰阀门行业协会，探讨欧洲泵阀产业现状与未来趋势。

作为对外展示国内阀门制造实力的重要窗口和链接全球供需资源的重要载体，浙江国际阀门产业链展览会将进一步促进产业链上下游协同合作，推动阀门产业向高端化、智能化、国际化方向发展。

来 源：温州都市报

原标题： 浙江国际阀门产业链展览会在温举办 近600家国内外优质企业共赴“阀门盛宴”

记者 李雅

本文转自：温州新闻网 66wz.com