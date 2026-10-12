温州都市报 2026-10-12 08:37:00

日前，有网友在“民呼我为”平台反映，瓯海区仙岩街道自力村通往岩一村途经空湾村的路面破损严重，多处坑洼凹陷，希望相关部门尽快修补。10月9日，瓯海区交通工程建设中心回复称已受理：“由于该件情况比较复杂，还需进一步核实处理，请耐心等待”。这让网友有些纳闷：只是把破损路面修一下，为什么会“比较复杂”？

温州网讯 日前，有网友反映，瓯海区仙岩街道自力村通往岩一村途经空湾村的路面破损严重，多处坑洼凹陷，希望相关部门尽快修补。10月9日，瓯海区交通工程建设中心回复称已受理：“由于该件情况比较复杂，还需进一步核实处理，请耐心等待”。这让网友有些纳闷：只是把破损路面修一下，为什么会“比较复杂”？

据网友反映：自力村通往岩一村中间经过空湾村时，路面破损严重，多处坑洼凹陷。村里青壮年大多外出务工，留在村里的基本是七八十岁老年人，日常出行大多依靠三轮车、电瓶车。车辆经过坑洼路段颠簸剧烈，很容易发生侧翻摔倒，安全风险很高。同时，该路段常有大型货车在此停靠卸货，货车占道，加上路面坑洞叠加、视线不好，老人骑车避让难度更大，存在较大交通安全隐患。该网友希望，相关部门能到现场实地查看，尽快对破损路面进行修补，保障村内老年人出行安全。

10月10日中午，记者来到现场。从仙岩街道自力村骑行至岩一村，全程约2公里。网友反映的路面破损路段主要集中在渔潭空湾公交站周边。记者看到，部分路面已经进行过修补，未见到明显坑洼，不过骑行在路上确实会有颠簸感。且周边有工厂，车辆通行存在一定安全隐患。

当天下午，记者联系上瓯海区交通工程建设中心总师办相关负责人。该负责人介绍，网友反映的道路叫繁荣北路，属于农村公路，为混凝土结构。此前因瓯越大道快速路施工，大车绕行至此处，导致道路出现破损。该中心已进行多次修补，目前道路具备通行条件。

对于网友“为何修路这么复杂”的疑问，该负责人解释，道路多处破损，修修补补只能治标不能治本。后经多方协调，交通部门计划将该道路列入整体改造提升项目，但项目需要立项、招标。该负责人说：“一方面立项、招标需要时间，另一方面周边还有重点工程在施工，该道路暂不具备整体改造提升的条件，目前的方案是加强巡逻，出现破损及时修补。因为暂时无法给出道路整体改造提升的确切时间，在回复时欠缺考虑，对此产生的误会我们真诚道歉。”

来 源：温州都市报

原标题： 路面破损盼修补，一句“情况复杂”引疑问

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com