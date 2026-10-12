温州都市报 2026-10-12 08:39:03

电视剧《喀什恋歌》今年在央视综合频道（CCTV-1）黄金档播出后，由李兰迪演唱的主题曲《遇见你》随之走入观众视野。这首歌的幕后核心创作者之一，是温州青年音乐人项梦。

温州网讯 电视剧《喀什恋歌》今年在央视综合频道（CCTV-1）黄金档播出后，由李兰迪演唱的主题曲《遇见你》随之走入观众视野。这首歌的幕后核心创作者之一，是温州青年音乐人项梦。她在《遇见你》中担任音乐制作人，并参与词曲创作及编曲，用音乐回应剧中人物的情感变化，让歌曲成为连接剧情、人物与观众的声音线索。

在《遇见你》中，项梦与花僖悦共同作曲，与花僖悦、徐重来共同作词，并担任编曲及制作人。创作中，她希望音乐保持细腻、温暖的基调，不过度强调戏剧性起伏，而是让旋律随人物关系与故事情绪自然展开。在她看来，影视歌曲最重要的不是脱离画面后有多复杂，而是当旋律与剧情相遇时，能否让观众重新想起某个人物、某段故事，或某一种情绪。

项梦是一名音乐创作者、制作人，现于韩国庆熙大学攻读应用艺术博士课程。本科阶段，她就读于浙江音乐学院电子管风琴专业，系统的电子管风琴（双排键）训练让她较早接触到不同声部、音色与配器之间的关系。随着学习深入，她的关注点逐渐从演奏延伸到作曲、编曲及音乐制作，并开始完整参与一首作品从创作到完成的全过程。本科毕业后，她赴韩国庆熙大学深造，完成音乐制作方向研究生学习，逐步形成了以作词、作曲、编曲及音乐制作为核心的创作方向。

近年来，她持续参与影视及网络视听作品的音乐创作：2023年参与短片《槐火温烧》音乐制作；2024年参与网剧《路过我年少时光的蓝色》，完成《我们》《多好》等OST编曲，并独立完成歌曲《爱》的词曲创作与编曲；2025年参与网剧《紫陌红尘》OST制作，完成《离群雁》《梦中客》《一梦难回首》等编曲，并参与主题曲《与风问》的制作。

除了影视音乐，项梦也持续创作个人作品。在单曲《我》《DREAM》中，她将视角转向自身，从成长经历和个人感受出发，通过流行音乐表达关于自由、自我与成长的思考。其中，《我》由项梦完成词曲创作及音乐制作，并参与MV策划；《DREAM》则由她参与词曲创作。如果说影视音乐需要进入他人的故事，个人作品更像是一场与自己的对话。两种创作方式，也让她不断探索音乐表达的更多可能。

来 源：温州都市报

原标题： 《喀什恋歌》主题曲《遇见你》 幕后制作人是温州姑娘

记者 叶锋

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