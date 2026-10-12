温州气象 2026-10-12 08:41:13

预计本周以晴好天气为主，气温也维持在一个稳定的状态，最低温19～20℃，最高温在30℃上下，早晚有近10℃的温差，建议洋葱式穿搭，方便随时增减衣物。

温州网讯 预计本周以晴好天气为主，气温也维持在一个稳定的状态，最低温19～20℃，最高温在30℃上下，早晚有近10℃的温差，建议洋葱式穿搭，方便随时增减衣物。

近期晴多雨少，可以安排洗晒和出游的计划，需要注意的是持续晴燥，森林火险等级高。切记不要在林区烧烤野炊，不要焚烧杂草，严防森林火灾。

气温逐日预报

13日（周二）：晴到多云 21～30℃

14日（周三）：晴转多云 20～29℃

15日（周四）：多云到阴，局部有小雨 20～26℃

16日（周五）：多云到阴，局部有小雨 20～27℃

17日（周六）：多云到阴 21～30℃

来 源：温州气象

原标题： 温州天气本周晴好为主 抓紧赏秋

本文转自：温州新闻网 66wz.com