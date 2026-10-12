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温州天气本周晴好为主 抓紧赏秋

温州气象 2026-10-12 08:41:13
预计本周以晴好天气为主，气温也维持在一个稳定的状态，最低温19～20℃，最高温在30℃上下，早晚有近10℃的温差，建议洋葱式穿搭，方便随时增减衣物。

　　温州网讯 预计本周以晴好天气为主，气温也维持在一个稳定的状态，最低温19～20℃，最高温在30℃上下，早晚有近10℃的温差，建议洋葱式穿搭，方便随时增减衣物。

　　近期晴多雨少，可以安排洗晒和出游的计划，需要注意的是持续晴燥，森林火险等级高。切记不要在林区烧烤野炊，不要焚烧杂草，严防森林火灾。

　　气温逐日预报

　　13日（周二）：晴到多云 21～30℃

　　14日（周三）：晴转多云　20～29℃

　　15日（周四）：多云到阴，局部有小雨　20～26℃

　　16日（周五）：多云到阴，局部有小雨　20～27℃

　　17日（周六）：多云到阴　21～30℃

来　源：温州气象

原标题： 温州天气本周晴好为主 抓紧赏秋

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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