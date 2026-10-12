温州都市报 2026-10-12 08:51:18

“法官，钱已经收到了，以后是每个月10日都会定期发送过来吗？真是太好了！”近日，刚收到执行款的申请执行人林某难掩激动，连声向瑞安法院法官确认。这是瑞安法院全新打造的“智慧清偿系统”带来的暖心变化，依托这套数字化系统，被执行人的养老金、工资这类执行案款将按月准时直达申请执行人账户。

温州网讯 “法官，钱已经收到了，以后是每个月10日都会定期发送过来吗？真是太好了！”近日，刚收到执行款的申请执行人林某难掩激动，连声向瑞安法院法官确认。这是瑞安法院全新打造的“智慧清偿系统”带来的暖心变化，依托这套数字化系统，被执行人的养老金、工资这类执行案款将按月准时直达申请执行人账户。

此前，涉被执行人养老金、工资的执行案件是司法执行中的“高频小事”。此类案件普遍存在单笔金额小、执行周期长、流程环节多的特点。传统执行模式下，法院需要联动社保、用人单位锁定账户，再通过银行冻结、逐期扣划、发放。若涉及多债权人案件，还需人工逐案分配案款、出账。繁琐的流程导致实务中大多只能采取半年、一年攒款集中发放的方式。漫长的等待周期里，申请执行人胜诉权益无法及时兑现，账户也存在自动解冻、资金被私自转移的风险。

为破解这一执行堵点，瑞安法院围绕月度自动扣划、智能案款分配、精准定向发放、全程溯源监管等核心功能开展专项攻坚，指导瑞安某银行量身定制研发应用。经过多轮调试，“智慧清偿系统”应运而生。9月23日，瑞安法院首次通过该应用向瑞安某银行发送20份协助执行通知书，要求每月定期自动扣划、分配、发放执行款，标志着这一创新机制正式落地运行。

据悉，这套“智慧清偿系统”秉承着“法院定方案、银行来操作”的执行思路。法院端主要负责对接社保机构、用人单位锁定被执行人收款账户，并根据个案情况制定包含生活费标准、各债权人分配比例、收款账户等内容的分配方案，同步送达协助执行法律文书至银行；银行端则负责专注系统研发，通过参数设置与自动化处理，协助法院实现工资、养老金等款项的按月发放需求。

在此基础上，双方建立起“双向监管”机制。银行逐月建立发放台账、提供发放记录查询服务，法院案款专员定期对账核查。一账一笔，清清楚楚，让每笔案款都“去向可查、全程可溯”。一旦出现多次出账失败的情形，款项将自动退回法院账户进行提存，确保资金安全万无一失。

通过数字化、智能化、闭环式的执行新模式，“智慧清偿系统”大幅提升了执行效能，让小额执行款“月月到”，让司法执行更有力度、民生保障更有温度。

来 源：温州都市报

原标题： 瑞安“智慧清偿系统”上线 周期性执行款每月准时到账

记者 林吉祥 通讯员 郑懿

本文转自：温州新闻网 66wz.com