温州都市报 2026-10-12 09:08:44

为在浙江办理退休、多领养老金，花费4.5万元委托被告“一条龙”代办落户及退休手续。近日，乐清市人民法院审结这起合同纠纷案，确认当事双方签订的《委托服务协议》无效，判决受托人翁某返还服务费3.5万元。

温州网讯 为在浙江办理退休、多领养老金，花费4.5万元委托被告“一条龙”代办落户及退休手续。近日，乐清市人民法院审结这起合同纠纷案，确认当事双方签订的《委托服务协议》无效，判决受托人翁某返还服务费3.5万元。

2025年6月，湖北的黄某与翁某签订《委托服务协议》，约定由翁某协助办理浙江省内落户、湖北省停保、杭州市参保、社保转移、杭州市退休、户口回迁等“全套手续”，翁某承诺“无二次收费、办理周期三个月左右”，服务费4.5万元。签约当天，黄某支付定金2.5万元。

为办理落户，翁某以黄某名义在浙江某地租下房屋并支付半年租金，黄某按要求入住约一个月。同年8月，黄某户口顺利迁入浙江省，她当天付清了2万元尾款。

到了10月，黄某得知无法按预期办理退休。眼看离“捷径”越来越远，双方产生争议，协商未果。当年12月，黄某自行将户口迁回湖北省，随后起诉至法院，请求确认案涉《委托服务协议》无效，要求翁某全额退还4.5万元服务费。

“协议是双方自愿签的，我只是提供跑腿协助服务，合法合规。”庭审中，翁某辩称。

乐清法院经审理认为，户口和社保均属国家行政管理事项，应由符合条件的人员依法办理，无需支付高额费用。黄某委托翁某代办异地落户和退休手续，实质是意图规避社会保险、异地退休审批及户籍管理的法定条件和程序，扰乱社保养老和户籍管理正常秩序，损害社会公共利益，违背公序良俗。依照《中华人民共和国民法典》第一百五十三条，案涉《委托服务协议》无效，协议中“概不退费”等条款亦不发生法律效力。

合同无效，钱是不是全额退？法院表示，依据《中华人民共和国民法典》第一百五十七条，民事法律行为无效后，取得的财产应当返还，但双方都有过错的，应当各自承担相应责任。本案中，黄某明知自身不符合异地退休条件，仍出资委托代办，存在一定过错；翁某明知办理事项不符合政策规定，仍接受委托并收取高额费用，负有主要过错。综合本案事实、案涉行为性质、双方的过错程度，法院酌定翁某返还服务费3.5万元。

法官提醒，退休审批、社保接续、户籍迁移均有法定条件与办理程序，切勿轻信“包办落户”“代办退休”等说辞。所谓“捷径”实为风险弯路，当事人不仅可能造成钱财损失、徒增办事折腾；若使用虚假材料，还可能面临行政处罚乃至刑事追责，相关机构违规代办，情节严重亦会触碰法律红线。

来 源：温州都市报

原标题： 花4.5万元买“退休捷径”，4个月后傻眼了

记者 黄梦思 通讯员 余雪洁 叶伊婕

本文转自：温州新闻网 66wz.com