前夫欠款未还前妻成共同被告，怎么办？律师解答

温州都市报 2026-10-12 09:15:27

前天，鹿城区政协法律服务团在市区黎明西路307弄18号举行公益咨询活动，鹿城区政协委员陈忱、滕世恩以及律师姚海珍、胡逸君、刘鑫缘、刘倩倩现场解答市民关心的法律问题，民间借贷、遗产继承、婚姻家庭等方面的问题成为咨询的热门话题。

温州网讯 前天，鹿城区政协法律服务团在市区黎明西路307弄18号举行公益咨询活动，鹿城区政协委员陈忱、滕世恩以及律师姚海珍、胡逸君、刘鑫缘、刘倩倩现场解答市民关心的法律问题，民间借贷、遗产继承、婚姻家庭等方面的问题成为咨询的热门话题。

82岁想立遗嘱，怎样办理才有效

王阿公：我今年82岁，想立遗嘱，百年后再公布，在哪办理？遗嘱怎样有效？多份遗嘱是否以最后一份为准？

律师陈忱：立遗嘱可选择公证处、浙江遗嘱库或律师见证，可密封保管遗嘱，离世后启封。遗嘱生效需立遗嘱人神志清醒、自愿订立，处分个人合法财产，形式符合法律规定。

依据《中华人民共和国民法典》，多份有效遗嘱内容冲突的，以最后一份为准。公证遗嘱不再具有优先效力；若财产处分不冲突，多份遗嘱可并行有效。立遗嘱人神志不清时，无法再立新遗嘱。

因前夫欠款未还成了共同被告，怎么办

邵女士：我刚离婚便接到法庭开庭通知，前夫在婚姻存续期间向他人借款4万元，债权人将我俩一并起诉至法庭。我该怎么办？

律师滕世恩：根据《中华人民共和国民法典》1064条规定，夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义所负的超出家庭日常生活需要的债务，不属于夫妻共同债务；债权人主张属于共同债务的，应当举证证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示。债权人仅凭借款发生于婚姻存续期间，并不足以要求邵女士共同偿还。

建议邵女士采取以下两步应对：第一，要求前夫调取该笔借款的银行流水，核实资金实际去向，证明该4万元未用于家庭共同生活开支；第二，请前夫出庭如实陈述——借款系其个人行为，邵女士对此不知情，亦未用于家庭生活。上述证据和陈述是邵女士主张该债务属前夫个人债务的关键。

儿子身体不好

怎样让孙女担起赡养义务

陈阿婆：2011年儿子和儿媳调解离婚，当时孙女7岁，调解书约定父母共同抚养，实际由母亲抚养，父亲每年支付1.3万元抚养费。孙女成年后在金华任教，以工作、学习繁忙为由逐渐疏远儿子，近期连电话也不接。儿子现享受社会低保且身体不好，我年事已高，担心百年之后儿子无人照料，想咨询孙女在法律上是否有赡养父亲的义务。

律师姚海珍：陈阿婆孙女对父亲有法定赡养义务。依据《中华人民共和国民法典》第1067条，成年子女对父母负有赡养、扶助和保护的义务，该义务不因父母离异、父亲低保或身体差而免除。赡养内容包括经济供养、生活照料和精神慰藉。陈阿婆孙女应至少与父亲保持联系，并在父亲生活困难、患病时承担相应费用或安排照护。

陈阿婆百年后的担忧可通过法律与制度安排缓解：其儿子作为低保对象，可申请当地民政部门的社会救助、居家养老服务、重病保障等，必要时由近亲属、居委会担任监护或联系人。建议由陈阿婆或社区出面协助调解沟通，说明其父亲现状与需求，争取达成赡养协议。若陈阿婆孙女拒不履行，陈阿婆儿子可向法院起诉要求支付赡养费，法院可判决并强制执行。陈阿婆及其儿子可保存调解书、低保凭证、病历、与孙女沟通记录等，以备调解或诉讼使用。

祖屋遇上拆迁安置

能否再次主张继承权

张先生：家中一位长辈于1966年去世，没有留下遗嘱，其多名子女也已先后过世。2022年，其中一名已故子女的配偶和儿子曾就老家祖屋提起继承诉讼，但一审、二审均被法院驳回。如今祖屋遇上了拆迁安置，能否就新分配的安置房再次主张继承权？

律师刘鑫缘：这个案子涉及两个关键问题。一是诉讼时效：依据《中华人民共和国民法典》第188条，继承纠纷自继承开始之日起超过二十年，法院不予保护。老人1966年去世，到2022年起诉已56年，远超20年红线，这是前案被驳回的主要原因。二是遗产灭失：祖屋已被拆迁，原物不存在，法院无法裁判。新安置房能否继承，要看来源——如果是按原面积“拆一还一”，属于遗产转化，前案已处理过，再起诉可能被认定为重复起诉；如果安置利益中有部分是按在册人口等新政策分配给活人的，则属于当事人自有利益，可以独立主张。此外，多名子女先后过世，导致继承关系层层叠加、证据难以查找，维权难度极大。

建议老人去世后最好一年内完成遗产分割。拖得越久，人走了、房拆了、证丢了、时效过了，维权成本成倍增加。

讨要借款预缴诉讼费用，能否追回

王先生：借给张先生1万元，张先生去世未还。我起诉至法院，经法院调解，张先生儿子出具《承诺书》自愿偿还该1万元欠款。此后两年，张先生儿子以没钱为由拒付。之后我得知张先生儿子获赔16万余元，再次起诉张先生儿子。法院要求追加张先生已离婚的前妻为共同被告，其下落不明，需公告送达，公告费由我预缴。我能否追回欠款及诉讼费用？

律师刘倩倩：《承诺书》属债务加入，依据《中华人民共和国民法典》第552条，张先生儿子承担还款义务，不以继承遗产为前提。张先生的前妻已离婚非继承人，追加为共同被告大概为查明继承人范围；公告费属诉讼费用，依《诉讼费用交纳办法》由败诉方负担，胜诉可追回。张先生儿子获16万余元赔偿款具备清偿能力，王先生通过本次诉讼拿回款项的可能性大。

■温都记者 吴祖坚

来 源：温州都市报

原标题： 前夫欠款未还前妻成共同被告，怎么办？律师解答

记者 吴祖坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com