鹿城发布 2026-10-12 09:20:11

10月11日，鹿城召开会议，研究千年斗城建设工作。

10月11日，鹿城召开会议，研究千年斗城建设工作。鹿城区委书记张崇波主持会议并讲话，他强调，要紧扣温州“强城行动”和“五城三园”建设大局，以敬畏之心守护千年文脉，以绣花之功雕琢斗城肌理，以创新之力激活海丝基因，高水平推进千年斗城保护提升和业态运营，做深做实融入、融合、融洽文章，让源远流长的文气、活力充盈的商气、鲜活浓厚的烟火气在千年斗城交融共生。

会议听取了关于千年斗城相关工作推进、江心屿运营建设、朔门片区盘活利用等推进情况的汇报。与会人员围绕朔门古港、江心屿等重点区块业态招引、运营管理、国有资产活化利用、文旅游线串联、海丝文化标识打造等作了交流发言。

张崇波指出，千年斗城是温州“五城三园”建设的重要板块，也是鹿城“三城联创”的核心战场，“双节”假期既检验了千年斗城建设成效，也为下一步工作提供了有益启示。要紧扣浙江文旅场景革命行动，主动融入温州大文旅发展格局，坚持“微改造、精提升”，修旧如旧、活化利用，秉持可持续、市场化的经营理念，推动千年斗城从文化遗产保护向文化价值转化的全面跃升，让古韵与新风交相辉映、传统与现代相得益彰，擦亮“千年斗城、海丝名城”金名片。

张崇波强调，要以场景营造为牵引，打造可触可感的文旅新地标，坚持“保护第一、活态传承”理念，高标准推进朔门古港考古遗址公园南拓北延工程等，打通瓯江两岸的交通组织与文旅游线，优化水上航线与陆路接驳，推动港城一体、江岛联动，形成一条完整呈现温州“港—城—江—屿”空间格局的体验游线，让“中国诗之岛”“全国十大考古新发现”等文化标识更加鲜明。要以业态招引为抓手，培育有颜有味的文旅新业态，聚焦社交潮玩、休闲怀旧、研学体验、等复合型业态，策划推出沉浸式戏剧、主题市集、非遗技艺展演等活动，建设一批年轻人近悦往来、常来常新的时尚打卡空间，让“古港味、海丝味、温州味”可感可及。要以文脉赓续为根本，筑牢有形有魂的保护传承体系，加快推进朔门古港遗址申报国家级文保单位及海丝世界文化遗产工作，统筹推进千年斗城各历史文化板块的互联互通，串联古宅、古树、古井等历史元素，引入专业文旅运营团队，以国际视野讲好温州作为海上丝绸之路重要节点城市的历史故事。

鹿城区领导何占宇、周基斌、张伟、叶恒坚、杨丽霞、吴旭东出席会议。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城研究千年斗城建设工作 实现文气、商气、烟火气交融共生

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com