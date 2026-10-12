瓯海区委书记刘云峰调研“千年瓯韵、时尚潮城”建设工作 创新发展赛事经济 充分激发消费活力

瓯海发布 2026-10-12 09:20:11

10月10日，瓯海区委书记刘云峰专题调研“千年瓯韵、时尚潮城”建设工作。

10月10日，瓯海区委书记刘云峰专题调研“千年瓯韵、时尚潮城”建设工作，强调要推动体育赛事高质量发展，创新发展赛事经济，充分激发消费活力，为瓯海“千年瓯韵、时尚潮城”建设注入新动能。瓯海区领导胡晓立、寿宇飞、董一男参加调研。

近年来，瓯海区深入实施全民健身国家战略，坚持以体育赋能城市、以赛事激发活力，已成功举办了世界青少年武术选拔赛、全国青少年龙舟锦标赛、全国青年空手道锦标赛、全国国际式摔跤锦标赛、浙江城市篮球联赛等一系列高规格赛事，持续擦亮“体育，让生活更美好”的城市名片。

刘云峰一行来到瓯海奥体中心，详细了解赛事举办、赛事促消费等情况。调研中，刘云峰强调，发展体育赛事是瓯海建设“千年瓯韵、时尚潮城”的重要抓手，要丰富赛事活动供给，深耕龙舟、武术等特色体育IP，举办更多有影响力、群众参与广泛的品牌赛事，不断营造赛事浓厚氛围，为城市发展注入更多新动能。要大力发展赛事经济，借“赛”发力，推动赛事活动进商圈、进街区等，打造消费新业态、新场景、新模式，提升消费体验、做优服务保障。要做好“赛事+”文章，以赛事出彩赋能城市出圈，放大赛事综合效应，深化文旅体商联动，持续推动赛事流量转为消费活力、经济增量。

2026年全国武术套路冠军赛将于下周在瓯海奥体中心体育馆举办，刘云峰一行详细了解赛事筹备、赛事安排、选手服务保障等情况，强调要精益求精做好赛事筹备全链条工作，确保赛事安全、顺利、圆满举办。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研“千年瓯韵、时尚潮城”建设工作 创新发展赛事经济 充分激发消费活力

记者 吴佳佳、伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com