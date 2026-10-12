乐清发布 2026-10-12 09:20:11

10月11日，乐清市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

10月11日，乐清市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

乐清市委书记戴旭强主持会议。

‌会议强调,要认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会上的重要讲话精神，教育引导乐清市广大党员干部群众从新中国77年来取得的举世瞩目成就中，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，倍加珍惜今天来之不易的大好局面，紧扣习近平总书记“4＋1”重要要求和省委“132”总体工作部署、温州市委“1361”思路举措，以“1396”工作体系为主载体，大抓落实、真抓实干，大力弘扬“六干”作风，奋战四季度、决胜全年红，圆满完成全年各项目标任务，实现高质量发展和高水平安全良性互动。

会议强调,要深入学习贯彻习近平总书记在9月21日中共中央政治局会议上的重要讲话精神，深入学习贯彻习近平党建思想，在学思践悟中把牢正确方向，深刻认识持之以恒推进全面从严治党的重要性紧迫性，认真落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面推进党的各方面建设，持续提升各级党组织领导力组织力执行力。要在正风肃纪中涵养清风正气，坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实做好巡视巡察整改“后半篇文章”，坚决纠治群众身边不正之风和腐败问题，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。要在担当实干中压实工作责任，牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的观念，压紧压实各级党委（党组）全面从严治党主体责任、党委（党组）书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”、纪检监察机关监督责任，把严的要求贯穿管党治党全过程各方面。

会议还研究了其他事项。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会召开会议

记者 朱琼洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com