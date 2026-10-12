瑞安市委常委会召开会议：认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神
瑞安发布 2026-10-12 09:15:37
10月10日下午，瑞安市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记出席2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式时、在中共中央政治局会议、党外人士座谈会上的重要讲话…
10月10日下午，瑞安市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记出席2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式时、在中共中央政治局会议、党外人士座谈会上的重要讲话，对重庆彭水县山体崩塌、基础教育工作、山东青岛市北海造船厂一货轮火灾事故作出的重要指示精神等，研究部署瑞安市贯彻落实意见。
瑞安市委书记李剑锋主持会议。
会议强调，要增强人工智能“驱动力”，深入实施“人工智能＋”行动，加快推进算力项目，夯实产业发展硬件根基。要开创教育发展“新局面”，有序推进华峰中学等项目建设，深化“学计馆”计划，全力创成义务教育优质均衡发展市。要守牢安全生产“生命线”，常态化开展安全隐患排查整治，提升重点领域、重点场所安全水平。要画好团结协作“同心圆”，引导党外人士聚焦科技创新、“强城筑核”等中心工作以及重大项目建设等重点工作，开展好调查研究、参政议政、民主监督，在推动经济社会发展上发挥更大作用。要涵养从严治党“好生态”，持之以恒落实中央八项规定精神，抓深抓实群众身边不正之风和腐败问题集中整治，不断营造风清气正的政治生态。
来 源：瑞安发布
原标题： 市委常委会召开会议：认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神
记者 蔡佳佳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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