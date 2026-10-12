永嘉发布 2026-10-12 09:16:05

10月11日，永嘉县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。

10月11日，永嘉县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。永嘉县委书记钟方成主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记出席金砖国家领导人第十八次会晤、对美国进行国事访问期间的重要讲话精神，抓住机遇窗口，打好“稳拓调优”组合拳，深化“百企出海抢订单”行动，坚定推动企业“抱团出海、拓市抢单”，提升跨境电商双园区、霍尔果斯前置仓等投用实效，支持企业稳住欧美等传统市场，开拓金砖国家和“一带一路”沿线国家新兴市场。要立足永嘉产业特色，进一步畅通开放通道，深化拓展教玩具等产业领域的国际经贸合作，促进商贸平台能级提升，持续增强外向型经济动能，以高水平开放促进高质量发展。

会议还研究了其他事项。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com