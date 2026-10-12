文成发布 2026-10-12 09:16:34

10月10日，文成县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究文成县贯彻落实意见。

10月10日，文成县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究文成县贯彻落实意见。文成县委书记杨德听主持。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会上的重要讲话精神，牢牢把握新中国成立以来特别是新时代党和国家事业发展取得的辉煌成就，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，坚定不移走中国式现代化道路。要紧紧围绕新时代新征程党的中心任务，按照党中央决策部署和省委、市委工作要求，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，因地制宜发展新质生产力，加快构建现代化产业体系，更好统筹发展和安全，切实保障和改善民生，全力实现“十五五”良好开局。要牢牢把握团结奋斗的时代要求，坚持以人民为中心的发展思想，引导文成县各条线、各领域干部群众心往一处想、劲往一处使，为持续推动经济社会高质量发展而不懈奋斗，奋力谱写中国式现代化文成新篇章。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《在加强基础研究座谈会上的讲话》精神，优化基础研究系统布局，立足本地资源禀赋与产业基础，用好专家、政府、高校、企业等多种资源，推动基础学科建设和交叉学科创新，打通基础研究、应用开发、成果转化全链条。要推动教育科技人才一体化发展，建立科教协同创新机制，全方位培养引进用好各类创新人才，打造县域产教融合共同体，构建科教人一体融合发展新格局。要加强创新生态建设，深化体制机制改革，大力发展科技金融，强化基础研究服务保障，为广大科技人员潜心研究创造良好环境。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《加强普惠性、基础性、兜底性民生建设》精神，做强普惠性民生，聚焦全民共享、均衡普惠，重点完善教育、医疗、养老、育幼等公共资源配置，让全体群众平等享受发展成果。要夯实基础性民生，紧扣群众最基本、最刚需的生活需求，多措并举稳就业、扩就业，持续完善基础设施建设，补齐城乡交通、供水、供气等民生短板，筑牢群众生产生活基本保障。要守牢兜底性民生，健全分层分类社会救助体系，精准摸排低保、特困人员、残疾人、孤寡老人、困境儿童等困难群体需求，细化帮扶政策、强化救助保障，坚决守住民生保障底线。

来 源：文成发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 夏季、朱伟、陈经友

本文转自：温州新闻网 66wz.com