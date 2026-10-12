10月份文成县四套班子工作交流会召开

文成发布 2026-10-12 09:17:09

10月10日，文成县召开10月份文成县四套班子工作交流会。

10月10日，文成县召开10月份文成县四套班子工作交流会。文成县委书记杨德听主持会议并讲话，刘金红、郑文东、张呈念等文成县四套班子领导出席会议。

会议通报了“强攻坚项目”“十重百项”清单有关工作情况。

杨德听强调，文成县上下要紧扣目标任务、保持战略定力，以更严的标准、更实的举措狠抓落实，奋力推动各项工作取得新成效。要聚力抓发展，锚定经济发展核心任务，持续强化要素支撑保障，培育壮大工业经济，精准推进产业链招商与招大引强，多措并举拓宽增收渠道，千方百计促进居民持续增收，筑牢县域经济高质量发展根基。要用心抓民生，高标准高效能推进年度民生实事项目，统筹优化教育、医疗等公共服务供给，持续提升社会保障覆盖面与精准度，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。要科学抓谋划，紧扣“六张网”清单建设，统筹推进城建、水利等重点领域基础设施配套与环境治理提升，抢抓政策机遇谋划重大项目，深化生态价值转化与文旅产业融合发展，系统谋划长远工作思路，确保各项工作部署科学有序推进。要精准抓收入，强化财政收支运行监管，优化土地财政管理，大力盘活存量资产与资源，积极探索多元化集资和造血新模式，持续提升县域财政保障能力与风险抵御能力。要从严抓安全，牢固树立底线思维，深入开展重点领域安全隐患排查整改，补齐基层安全短板；坚持源头治理、抓早抓小，不断完善基层治理体系、提升基层治理效能，有效防范化解各类矛盾纠纷，全力确保社会大局持续和谐稳定。

来 源：文成发布

原标题： 10月份县四套班子工作交流会召开

记者 夏季、朱伟、陈经友

本文转自：温州新闻网 66wz.com