平阳发布 2026-10-12 09:17:56

10月11日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要贺信、重要回信精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

10月11日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要贺信、重要回信精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

平阳县委书记孟晓斌主持会议。平阳县委副书记、平阳县长陈桂雷，平阳县委副书记邱忠瑜和其他平阳县委常委出席会议。平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋等列席会议。

会议传达学习了习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会上的重要讲话精神。会议强调，要旗帜鲜明讲政治，深刻认识党团结带领人民不懈奋斗取得的伟大成就以及今年以来党和国家事业取得的新进展新成效，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要实干争先担使命，锚定“十五五”加快提升发展、冲刺“双千亿”经济强县目标，弘扬“马上就办，真抓实干”优良作风，实现“十五五”良好开局。要坚守初心惠民生，高质量办好民生实事，着力解决群众急难愁盼问题，加快构建全龄友好城市服务体系，打造共富先行的平阳样板。要深化交流促开放，持续打好“稳拓调优”组合拳，大力推进跨境电商发展，加快推动更高水平对外开放。

会议传达学习了习近平总书记向第48届世界技能大赛致贺信精神。会议强调，平阳县上下要深入学习领会，把学习贺信精神与贯彻习近平总书记关于技能人才工作的重要论述结合起来，切实加强技能人才队伍建设，为平阳县加快提升发展、冲刺“双千亿”经济强县提供有力支撑。要紧盯产教融合育工匠，围绕主导产业用工需求，推动职校技校与龙头企业共建实训基地、共定培养方案，深化新型学徒制、订单式培养模式，促进人才链与产业链、创新链深度融合。要高质量办好县级职业技能大赛，健全技能人才培养机制，打造高素质工匠人才队伍，持续擦亮“技能平阳？技赢未来”品牌。

会议传达学习了习近平总书记给福建省“漳州110”全体队员的回信精神。会议强调，要把“人民公安为人民”的宗旨落实到护稳定、保平安、促发展各项工作中，深化理论武装和政治轮训，筑牢忠诚警魂。要坚持好、发展好新时代“枫桥经验”，用好“网格+警格”，用心用情为群众排忧解难，推动矛盾纠纷源头化解。要完善立体化社会治安防控布局，常态化推进平安巡防和扫黑除恶斗争，重拳打击违法犯罪。要坚持科技兴警，深化警用无人机等新技术新装备运用，提升公安机关新质战斗力。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com