平阳县委书记孟晓斌调研调度国资国企工作
10月10日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、海西等地，调研调度国资国企工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展的重要论述，以新一轮“强城行动”为牵引，牢固树立和践行正确政绩观，聚焦主责主业，深化改革创新，持续推动国有资本和国有企业做强做优，为平阳提升发展提供坚实支撑。
孟晓斌首先来到浙南临港智能制造谷项目现场，全面了解项目规划设计、功能布局、配套建设等情况，详细询问项目推进中存在的难点堵点。他要求，要主动靠前、担当作为，为优质项目落地投产创造良好条件，助力平阳县制造业智能化、绿色化、融合化发展。
在昆阳镇垟岗村新能源汽车充电基础设施工程项目现场，孟晓斌仔细察看充电桩位布局、设施运行情况，了解项目进一步健全公共服务配套的规划安排。他指出，充电基础设施是民生服务的关键一环，要加快构建覆盖城乡、便捷高效的充电服务网络，不断提升群众的获得感和满意度。
在随后召开的汇报会上，孟晓斌认真听取县国资办和各国企相关工作汇报，对近年来国企在服务县域发展、保障民生事业等方面取得的成效给予肯定。他指出，当前，平阳正处于提升发展、加快打造“双千亿”经济强县的关键阶段，各国企要主动服务中心大局，挑起大梁、冲锋在前，坚定不移深化改革、创新发展，在服务平阳县高质量发展中展现更大担当、作出更大贡献。
孟晓斌强调，要聚焦提升发展、服务中心大局，始终把自身发展放到“提升发展、冲刺双千亿”目标中去定位，精准锁定优势赛道，不断拓宽业务领域和发展空间。要聚焦市场规律、激发经营活力，进一步完善现代化治理制度，牢牢抓住“三张表”和“十个指标”，优化市场化经营模式，健全规范化制度，让国企经营活力竞相迸发。要聚焦改革创新、健全体系机制，积极创新选引育管用、统筹管理、高效运营机制，真正让国企资源活起来、效率提起来。要聚焦风险防范、坚决守牢底线，统筹好发展和安全，为国企健康可持续发展提供坚实保障。要聚焦党的领导、凝聚发展合力，始终坚持党建引领，持续强化协同作战，营造风清气正的良好生态，以高质量党建保障国资国企改革落地见效。
平阳县委常委、常务平阳副县长李阳阳参加调研调度。
来 源：平阳发布
记者 徐远虑
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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