泰顺发布 2026-10-12 09:19:17

10月10日，泰顺县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究泰顺县贯彻落实意见。

10月10日，泰顺县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究泰顺县贯彻落实意见。

泰顺县委书记张银贵主持。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会上的重要讲话精神，深刻理解党和国家取得的伟大成就，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，牢牢把握高质量发展首要任务，引导泰顺县广大干部群众坚定信心、锐意进取，深入践行“马上就办、真抓实干”工作作风，深入实施“1611登峰行动”，紧扣“奋战四季度、决胜全年红”，扎实抓好经济运行、项目攻坚、动能培育、明年谋划等各项工作，高质量完成全年目标任务，为实现“十五五”良好开局奠定坚实基础。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记就建设更高水平平安中国作出的重要指示精神，深刻把握平安中国建设的政治要求、战略考量和实践指向，巩固拓展平安泰顺建设成果，加快建设更高水平的平安泰顺。要坚持和发展新时代“枫桥经验”，迭代“141”基层治理体系，深化前置型社会治理体系建设，不断提升基层治理的精细化水平。要坚持“抓在日常、强在基础、重在持续提升”，常态化开展矛盾纠纷和风险隐患排查起底，全链条压实安全生产责任，持续提升本质安全水平。要密切协作、齐抓共管，上下联动、块抓条保，全力攻坚省级平安县“十八连创”，冲刺“二星平安金鼎”。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《加强普惠性、基础性、兜底性民生建设》精神，准确把握“民生为大”的丰富内涵‌，深刻领会“抓民生也是抓发展”的重要判断，牢固树立和践行正确政绩观，坚持在发展中保障和改善民生，精准把握群众所需所盼，谋实办好民生实事，不断满足群众对美好生活的向往。要围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，在持续提升城镇综合承载能力、大力发展乡村富民产业、推进重点村片区组团发展等方面下更大力气，坚持“五路并进”促增收，持续推动低收入家庭综合帮扶集成改革向纵深推进。要高标准推进基本公共服务一体化，注重“小切口、大民生”，持续深化教育、医疗、养老、托育等领域改革，进一步提升群众获得感和满意度。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻落实党中央关于统计工作的各项决策部署，推动统计法纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习、乡镇部门干部培训、泰顺县委党校主体班次教学计划等内容，加强对一线人员和企业统计人员的专业培训和法律法规教育，将防范和惩治统计造假纳入领导干部经济责任审计的重要内容，科学合理制订各类考核目标，强化日常监督和常态监管，从源头和制度上有效防治统计造假行为。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com