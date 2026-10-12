苍南发布 2026-10-12 09:19:52

10月10日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，传达学习习近平总书记在中共中央政治局会议讨论拟提请党的二十届五中全会审议的文件时的重要讲话精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。

10月10日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，传达学习习近平总书记在中共中央政治局会议讨论拟提请党的二十届五中全会审议的文件时的重要讲话精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。苍南县委书记林海涵主持会议，苍南县委副书记、代苍南县长孟晓晨，苍南县委副书记周建强等参加会议。苍南县人大常委会主任林森森、苍南县政协主席叶信迪列席会议。

会议指出，要把学习贯彻习近平总书记这次重要讲话精神作为当前一项重要政治任务，深刻认识持之以恒推进全面从严治党的重要性和紧迫性，深入学习贯彻习近平党建思想，认真落实新时代党的建设总要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要压紧压实各级党组织全面从严治党主体责任，健全完善全面从严治党体系，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，加大对权力集中、资金密集、资源富集领域的监管力度，从严查处顶风违纪问题，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推动全面从严治党向纵深延伸、向基层覆盖。

会议强调，要切实把学习成效转化为推动苍南跨越式高质量发展的实际行动，把党的建设工作与落实省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措贯通起来，与科技创新、产业发展、项目攻坚、城乡建设、共同富裕等重点工作紧密结合起来，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，聚焦群众急难愁盼问题，用心用情办好民生实事，切实把党的政治优势和组织优势转化为实实在在的发展动力和发展优势。

来 源：苍南发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议召开

记者 陈雯琪

本文转自：温州新闻网 66wz.com