温州水上公安联合多方救援力量开展实训
温州网讯 “有人遇险，急需救援！”短促的呼喊声打破江面的平静。江上突发“险情”，急流裹挟着“受困者”。这一幕，来自楠溪江上的一场实训。日前，2026秋季水上应急救援联合实训在永嘉县沙头镇楠溪江水域举行。此次实训由温州市公安局水上分局联合市局巡特警支队、鹿城区公安分局巡特警大队、永嘉县公安局巡特警大队以及鹿城蓝天应急救援队开展。这是水上分局秋季练兵的重要内容，也是该局首次联动公安巡特警与民间救援力量参训。
秋季温州水域岸坡湿滑、暗流潜伏、水温偏低。针对这些季节性风险，实训设置了翻船自救、活饵救援、孤岛营救、急流弯道离心力救援4个科目。
14时，4名救援队员乘坐的小型救援艇突发侧翻。2名队员随即攀上倒扣的艇底，双手扣住舷沿，身体后仰，合力将艇身扶正；另2人在水中抓住船绳，翻身上艇。整套动作前后不过10秒。“救援艇防护能力有限，在激流中容易被冲翻。”永嘉县公安局特警大队民警戴柏清说，“虽然没发生过同类险情，但还是要防患于未然。”
14时45分，江中传来呼救——有群众落水，体力透支。3名队员箭步赶来，锁定落水者位置。1人穿戴救生装备、系好牵引绳，一头扎进江中，奋力游向落水者；岸上2人压低重心，双手紧攥长绳。水陆联动，落水者成功上岸。
15时15分，有群众被困孤岛，四周深水阻隔，水位仍在上涨。队员乘艇赶来，跳上孤岛，安抚被困者情绪，讲解撤离事项，随后搀扶其登艇，转移至岸边。
15时45分，有群众被卷进漩涡。救援艇低速抵近漩涡边缘，队员喊话安抚，指导其仰漂放松。找准时机，队员顺涡流方向一把抓住遇险者，身体后仰、缓慢牵引，将其带离漩涡区域。
以科技之力为生命护航，是水上分局着力探索的新方向。实训中，水面无人救生器、水下推进器、远距离搜救视频系统3项智能化水上救援设备先后亮相。
温州市公安局水上分局表示，下一步他们将延续联合实训模式，完善应急救援联动机制，切实守护人民群众生命财产安全。
来 源：温州日报
实习生 黄耀毅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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