面对面！市贸促会“会长午茶会”首次开进展会
温州网讯 10月9日，浙江国际阀门产业链展览会在温州国际会展中心开幕。当天下午，温州市贸促会“会长午茶会”首次走进专业展会，海关、税务、市场监管（知识产权）等部门负责人与重点泵阀企业代表同席，企业提诉求，部门面对面回应。这是市贸促会借鉴温州“两个健康”直通车政企沟通机制，将服务延伸至展会一线、助力打造“一流营商环境”的新探索。
本届展会由温州市贸促会发起筹办，其前身为已举办七届的中国（温州）国际泵阀展览会，今年4月更名。
泵阀是温州传统优势产业，也是全市“5+5+N”现代产业体系装备制造板块的重要支撑。温州拥有永嘉“中国泵阀之乡”、龙湾“中国阀门城”两张产业金名片。
“企业走到哪里，贸促服务就跟到哪里。展会办得越成熟，就越需要专业服务跟上。”市贸促会会长曾伟表示，将继续发挥国际资源对接、商事调解等职能，让展会成为温州企业走向世界、世界走进温州的平台。
与“会长午茶会”同期举行的“温州-白俄罗斯及中亚地区经贸合作对接会”突出“精准”：为每位境外采购商设专属洽谈桌，中方企业按需求依次对接。白俄罗斯驻上海总领事亚历山大·舍甫琴科专程来温出席，俄罗斯阀门制造科学工业协会等国家和地区的采购商到场洽谈，波兰、土耳其、泰国等国阀门行业协会组团来温。
白俄罗斯驻上海总领事馆代表表示，该馆与市贸促会长期紧密对接，今年又恰逢“中白产业合作年”，温州开通直达白俄罗斯的TIR货运线路，此次对接会正逢其时。
浙江志达管业有限公司董事长王忠华表示，“不出国门就能与国际采购商直接洽谈，比自己出海成本低、风险小，也更适应当前国际贸易环境的变化。”
“世界温州 贸促全球”是市贸促会重点打造的国际经贸推介品牌，助力温州企业抢抓海外订单、拓展全球市场。此次“会长午茶会”走进泵阀展专场与经贸对接会两项活动，均纳入这一品牌活动，是品牌服务延伸到产业现场的又一次探索。
来 源：温州都市报
记者 叶锋 通讯员 高楼
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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