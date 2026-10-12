中国新闻网 2026-10-12 09:35:41

近年来，全球经贸环境日益复杂多变，企业远赴海外参展面临成本高、不确定性大等现实难题。把国际客商“请进来”，在家门口搭建高效对接平台，成为温州市贸促会赋能实体外贸的破局之举。

“不出国门就能直面全球采购商，降低了我们出海拓市的成本与风险。”浙江志达管业有限公司董事长王忠华感触颇深。这家出口业务占比约四成的企业，在浙江国际阀门产业链展览会上与不少中亚客商实现了对接。

10月9日至11日，该展览会在浙江温州举办，展出面积超4万平方米，汇聚近600家国内外参展企业，吸引了来自50多个国家和地区的海外行业组织、专业采购商赴温对接洽谈。

近年来，全球经贸环境日益复杂多变，企业远赴海外参展面临成本高、不确定性大等现实难题。把国际客商“请进来”，在家门口搭建高效对接平台，成为温州市贸促会赋能实体外贸的破局之举。

据悉，展会前身是中国(温州)国际泵阀展览会，2019年在温州市政府支持下启动谋划，历经温州贸促系统七年深耕，今年4月正式更名，从市级平台成长为经国际展览业协会(UFI)认证的专业展。

国际客商在浙江国际阀门产业链展览会上了解相关产品。 蓝伊旎 摄

阀门，被喻为工业体系里的“守门人”，调控流体、连通设备，支撑起万千工业场景。泵阀是温州传统优势产业，也是该市“5+5+N”现代产业体系装备制造板块的重要支撑。

“展会既是窗口，也是纽带。它能集中展示以泵阀为代表的温州产业的扎实根基，更是温州对外开放的重要载体。”温州市贸促会会长曾伟表示，这场展会的背后，既有着服务地方产业发展的现实考量，也彰显出温州拥抱全球市场的开放态度。

据组委会统计，自首届以来，该展会累计吸引2800余家企业参展，总展出面积达18万平方米，共迎来8万余名专业采购商，其中国际采购商超3000位。今年，展会不仅重点邀约白俄罗斯、土耳其、泰国等海外客商，同时汇聚了河北、广东等地的阀门龙头企业。

随着展会走向市场化阶段，温州市贸促会没有止步于搭建平台、邀约客商，而是推动服务跟着企业需求下沉，将“会长午茶会”这一政企沟通活动首次办在专业展会现场。

“会长午茶会”活动现场。 温州市贸促会 供图

9日下午的活动现场，海关、税务、市场监管等部门负责人与重点泵阀企业代表齐聚一堂，企业直陈外贸经营中的堵点与诉求，职能部门面对面答疑解惑、精准回应。

同期举行的“温州—白俄罗斯及中亚地区经贸合作对接会”则突出精准供需匹配：对接会为各国境外采购商与阀门行业协会设专属洽谈桌，让中方企业按需求依次对接，提升了洽谈的实效。

据悉，这两场活动都是“世界温州 贸促全球”这一国际经贸推介品牌的生动实践，是品牌服务延伸到产业一线的又一次探索。

曾伟表示：“企业走到哪里，贸促服务就跟到哪里。我们将继续发挥国际资源对接、商事调解等职能，让展会成为温州企业走向世界、世界走进温州的平台。”

来 源：中国新闻网

原标题： 七年磨一展 浙江温州泵阀产业“链”全球

记者 蓝伊旎 高楼

本文转自：温州新闻网 66wz.com