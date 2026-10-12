首梁浇筑完成！杭温高铁重要配套工程有新进展
温州都市报 2026-10-12 09:36:48
近日，温州南动车运用所项目D2联络线特大桥首孔预应力混凝土现浇梁完成浇筑。该节点的完成，标志着该工程由下部结构施工转入上部结构施工阶段。
温州网讯 近日，温州南动车运用所项目D2联络线特大桥首孔预应力混凝土现浇梁完成浇筑。该节点的完成，标志着该工程由下部结构施工转入上部结构施工阶段。
作为浙西南动车检修、维护中心，以及杭温铁路的重要配套工程，自项目开工以来，市铁投集团下属温州动车所项目有限公司围绕安全、质量、进度目标，对施工全过程实施监督。通过常态化巡查、专项检查、现场督导等方式，建设单位加强对关键工序和重点部位的管控，协调解决施工难点，落实铁路建设标准。
在首梁浇筑过程中，项目部从钢筋加工、模板支护到混凝土浇筑、振捣及养护，各环节实行闭环管理。参建人员昼夜施工，完成节点任务。
首梁浇筑完成是温州南动车运用所项目建设的一个节点。下一步，温州动车所项目有限公司将继续推进现场管理、安全质量和施工进度，推动项目建成投用。
来 源：温州都市报
原标题： 杭温高铁重要配套工程有新进展 温州南动车运用所D2联络线特大桥首孔现浇梁完成浇筑
记者 李雅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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