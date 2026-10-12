瓯江潮声里，全民开唱：一场“瓯K”如何唱热一座城？

央广网 2026-10-12 09:37:41

10月9日晚，乐清体育中心篮球馆灯火璀璨、歌声激荡。备受关注的“唱游温州 瓯K一夏”2026温州城市歌王“瓯K”大赛迎来总决赛。经过两个多月的层层选拔，6名个人选手与6支县域战队会师乐清，向两大赛道冠军发起最后冲击。

10月9日晚，乐清体育中心篮球馆灯火璀璨、歌声激荡。备受关注的“唱游温州 瓯K一夏”2026温州城市歌王“瓯K”大赛迎来总决赛。经过两个多月的层层选拔，6名个人选手与6支县域战队会师乐清，向两大赛道冠军发起最后冲击。

活动现场（央广网发 主办方供图）

最终，来自平阳的朱伟峰凭借一首《红绣花》摘得个人街巷赛桂冠，成为首届温州城市歌王；乐清“雁山”战队获得县域团体赛冠军，苍南“168涛声”战队、龙港“小城大事”战队分获亚军和季军。

现场观众热情高涨，看台与内场均有大量观众，加油助威声此起彼伏，亲友团高举灯牌，各县域应援牌交相辉映，气氛热烈。

活动现场（央广网记者 项楠 摄）

现场观赛之余，更值得关注的或许并非比赛结果本身，而是一场地地道道的“草根赛事”，何以在短短两个多月内，完成从街头海选到城市体育馆聚光灯下的跨越，并实现全网曝光超2亿人次的传播效应。

把“C位”留给普通人

“瓯K”大赛的起点，不是专业剧场，而是惠民大排档、梧田老街、南虹广场等市民日常生活场景。赛事设置全民个人街巷赛和县域团体积分赛两条赛道，面向全社会歌唱爱好者敞开大门，不限户籍，外来在温务工人员同样可以报名参赛。

更具标志性意义的是，赛事对职业歌唱从业者设置了明确的参赛限制——不得与演艺经纪公司签订合约、不得受聘于各级公办专业歌舞团、不得在高校担任在编在岗音乐教师等。这条“温柔的门槛”，实质上是把舞台的C位完完整整地留给了“素人”歌者。

活动现场（央广网记者 项楠 摄）

于是我们看到：建筑工人、医护人员、个体经营者、教师、大学生、退休人员……千余名来自各行各业的歌唱爱好者报名参与，甚至有从哈尔滨、义乌乃至苏里南专程赶来的歌唱爱好者。在“瓯K”被记住的瞬间里，主角并不是履历漂亮的职业歌手，而是下班后来唱一首歌的人、为了一个舞台从外地赶来的人、离开专业舞台多年又重新拿起话筒的人。

一首歌唤醒一座城

如果说个人赛展现的是个体追梦的动人故事，那么县域团体赛则完成了一场别开生面的“城市文化展演”。

12支县域战队均以本地文旅IP命名——鹿城“海丝朔门”、乐清“雁山”、平阳“碧海仙山”、苍南“168涛声”、瓯海“纸山”、龙港“小城大事”、永嘉“楠溪江”、泰顺“廊桥潮音”……当战队的旗帜挥舞起来，“这个人唱得好不好”就慢慢变成了全城热议的“我们家乡这一队怎么样”。

活动现场（央广网记者 项楠 摄）

一位从鹿城区专程赶到乐清观赛的陈女士告诉记者，她的儿子代表鹿城队出战。“他本职是做生意，很喜欢唱歌，作为家人肯定要支持他的这个爱好。”陈女士说，她在现场还碰到了一位从龙港赶来的观众，“大家都专程赶来支持自家的县域战队”。这种“一人登台、全城助威”的氛围，让一场歌唱比赛升华为对家乡集体荣誉感的深度唤醒。

从赛事到城事

赛事期间，“瓯K”的影响力不断向城市生活的更多场景延伸。8月5日，首辆“瓯K巴士”开启全城巡游；9月下旬，“瓯K巴士”2.0结合中秋、国庆双节开展“古城音乐漫游”“快闪音乐会”等活动，晋级选手走进历史文化街区，与市民游客近距离互动。

总决赛当晚，赛场外同步开设的“瓯K”主题市集汇聚乐清非遗、特色美食、本土文创，并融入求职对接等公共服务内容。

乐清石雕非遗传承人潘亦乐告诉记者，他下午四点多就来摆摊了，“很多年轻人来看，有个8岁的小姑娘看到小手串舍不得摘。能让更多人知道咱们石雕这门手艺，特别开心”。芙蓉麦饼摊位负责人余林燕也表示，被主办方邀请来后，“来买的人很多，挺热闹的”。

“瓯K”主题市集（央广网记者 项楠 摄）

从惠民大排档的街头海选，到梧田老街的音乐快闪；从“瓯K巴士”穿行历史文化街区，到非遗市集与赛事联动——歌声所到之处，也带活了周边的街区和商圈。一场歌唱比赛，就这样自然地融入了城市的文化消费场景。

为何是乐清？

总决赛落地乐清，并非偶然。乐清素来以工业见长，经济底色鲜明，但同样有着深厚的音乐文化底蕴。作为全国唯一以音乐命名的县域城市，音乐的传承、创作与转化薪火在此生生不息。代表乐清出征的“雁山”战队，由4名90后、00后组成，他们是从“乐音清扬·K歌之王”“柳川杯”等本土赛事中脱颖而出的文艺精兵。

近年来，乐清将音乐作为丰富城市内涵、提升城市形象的重要载体，内外兼修推进“音乐之城”建设。柳市瓯潮里文旅街区推出“阳台音乐会”“音乐盲盒”等业态；清江北塘村“海枣树下·北塘文艺季”，以乡村舞台、民歌展演、沉浸式NPC互动引流，单场夜演聚客超3万人次；全国首创的“夏山AI音乐村”围绕《对鸟》、雁荡山等本土IP征集AI作品，相关话题全网传播破亿。“周周有演出”进街区公园，全年常态音乐活动超500场，本土音乐社团突破百支。

星光夏夜音乐会现场（央广网发 乐清市北塘村供图）

总决赛评委之一、著名作曲家、音乐制作人捞仔在现场点评时说：“这场活动非常‘瓯K’，喜出望外，也是给我很大的惊喜。刚才乐清队的演唱给我印象很深刻，音乐剧的感觉在歌唱比赛当中呈现，其实是很冒险的，但选手表现得很成功。各位独唱的选手的表演，也是各有自己的特点，大大超出了我们的期待。希望温州每年都能继续‘瓯K’下去。”

群众文化IP的“瓯K样本”

两个多月，13场主体竞演，千余名报名者，全网曝光超2亿人次。一组组数据背后，“瓯K”大赛给群众文化活动的组织与传播留下了若干值得思考的经验。

群众文化活动的生命力，首先在于“真”。“瓯K”没有精心设计的“人设”，没有高不可攀的门槛，参与者的真实故事和质朴情感构成了赛事的独特质感。赛事所呈现的，正是群众文化活动的本质——真正的文艺，不该只是少数人的阳春白雪，更应是寻常百姓的市井长歌。

活动现场（央广网记者 项楠 摄）

群众文化IP的传播力，则在于“联”。“瓯K”不是一场孤立的歌唱比赛，而是将赛事与县域文化、文旅消费、公共服务有机融合。“赛事+消费+公共服务”的模式，让一场晚上的比赛转化为更完整的城市文化消费场景。

而群众文化活动的持久力，关键在于“续”。据了解，赛事落幕后，温州计划推出“看得见的瓯K电台音乐会”周播栏目，持续运营“瓯K巴士唱游温州”快闪演出，并建立温州市新大众文艺人才库，为优秀民间歌手提供官方资源扶持。从“一次赛事”到“长效生态”，这种制度性安排值得关注。

从街头巷尾的海选现场，到今晚的冠军舞台，一场“瓯K”大赛让普通人成为城市文化生活的主角。当话筒递到卖猪肉的摊主、建筑工人、退休阿姨手中时，歌声所承载的，已不仅仅是个人的热爱与梦想，更是一座城市对“让每一种声音都被听见”的真诚回应。瓯江潮声里，全民开唱——这场“瓯K”，唱热的是一座城，温暖的却是每一个平凡人的心。

来 源：央广网

原标题： 瓯江潮声里，全民开唱：一场“瓯K”如何唱热一座城？

记者 项楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com