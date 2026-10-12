央视网 2026-10-12 10:09:00

国家发展改革委国家信息中心10日发布多项先行指标。数据显示，我国经济回升向好态势持续巩固。

国家发展改革委国家信息中心10日发布多项先行指标。数据显示，我国经济回升向好态势持续巩固。

投资资金保障力度明显增强

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最新挖掘机指数显示，9月份，全国工程机械平均开工率环比上涨1.71个百分点。黑龙江、贵州、湖南、湖北、新疆等28个省份开工率实现了环比正增长，比8月份多9个省份，基建施工活力稳步提升。

树根科技大数据专家 沈春锋：当前我国基建施工活力整体呈现“西北能源项目、东南沿海配套工程双线领跑”的良好格局。西北抢抓施工窗口推进风光、特高压基地建设；东南沿海临港基建、自贸港配套工程持续落地；川黔皖等中西部省份在建项目加速赶工，成为全国基建的重要支撑。

基建项目加快落地，离不开资金的有力支撑。9月份，全国新增专项债券发行额同比增长50.2%，增速较8月大幅提高，有力支撑重点领域建设，持续巩固实体经济发展根基。

投资结构持续向新向优，三季度，与算力、数据等新型基础设施相关的项目中标金额，同比增长34.2%，人工智能、人形机器人等前沿领域资本投资金额同比增幅超1倍，新基建、新产业投资加速扩容。

国家发展改革委国家信息中心大数据发展部副主任 魏颖：三季度，特别是9月份，稳投资各项政策打出组合拳、协同落地，投资资金保障力度明显增强，人工智能等前沿领域投资保持强劲势头，既有力支撑当前稳增长，也为加快培育新质生产力积蓄了坚实动能。

政策效应持续显现

内外需协同改善

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看完投资，再来看消费与外贸。三季度，国内线下消费稳步回暖，外贸出口保持韧性。内外需呈现协同改善的积极变化，我国经济内生增长动能不断积蓄。

线下消费大数据显示，三季度各类消费支付金额同比增长2.6%，增速较二季度提高0.7个百分点，9月线下支付金额同比增长3.1%，增速较8月提高0.5个百分点，连续三个月上行。消费市场持续回暖，线下实体消费复苏韧性不断增强。

反映中小型商户活力的收钱吧数据显示，9月支付金额同比增长5.7%，增速较上月提高1.3个百分点。小微经营主体经营状况持续改善，基层商业活力逐步恢复。

国家发展改革委国家信息中心大数据发展部副主任 魏颖：三季度以来，我国各项促消费政策持续扩围加力，居民消费意愿稳步回暖，市场消费需求不断释放。

外贸韧性持续凸显。三季度，全国主要港口货运船舶离港载重量同比增长43.1%，较二季度显著提高。我国出口产业链供应链优势持续释放，推动外贸稳中向好。专家表示，我国外贸继续保持高景气态势，在全球产业链供应链中枢纽地位得到进一步夯实，这种强大韧性也为全球市场注入了更多确定性。

国家发展改革委国家信息中心大数据发展部副主任 魏颖：从三季度这些指标数据来看，政策效应持续显现，产业与市场同步共振，经济内生增长动能不断积蓄，这也为四季度经济持续回升向好，推动全年高质量发展打下坚实基础。

来 源：央视网

原标题： 多项先行指标释放积极信号 我国经济回升向好态势持续巩固

记者 吴昊 陈茜 黄玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com