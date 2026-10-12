温州文旅资讯 2026-10-12 10:21:42

苍南把山野治愈与滨海狂欢一次性拉满，山有玉苍山森活季+萌宠乐园，海有雾城解压生活季、大渔海塘星空音乐汇、炎亭沙滩音乐汇+美食非遗大秀。从森林撸宠，到海边听歌、品海鲜、看非遗，这条山海游玩攻略，请收好！

苍南把山野治愈与滨海狂欢一次性拉满，山有玉苍山森活季+萌宠乐园，海有雾城解压生活季、大渔海塘星空音乐汇、炎亭沙滩音乐汇+美食非遗大秀。从森林撸宠，到海边听歌、品海鲜、看非遗，这条山海游玩攻略，请收好！

Day 1 山野吸氧｜玉苍山→碗窑古村

作为苍南4A级核心名山，这里是浙南知名天然氧吧，森林覆盖率高达96.66%，以云海、石海、林海三绝闻名，108处天然奇石错落山间，风光壮阔清幽，国庆气温凉爽，避开人海超适合登山徒步。

打卡亮点：登顶远眺可俯瞰苍南全域山海全景，走悬空栈道、彩虹铁索桥，打卡仙人碇步、石瀑岩等奇石景观；清晨或雨后极易邂逅漫山云海，仙气十足。

亲子必打卡：玉苍山萌宠乐园！藏在森林里的治愈乐园，拥有羊驼、梅花鹿、矮马、浣熊、狐獴等多种小动物与昆虫，可以亲手投喂，近距离互动撸宠。园内还有滑梯、沙坑、大草坪，孩子可以尽情撒欢，兼顾动物科普与户外玩耍，带娃家庭千万不要错过。

用餐推荐：玉苍山庄（景区内，位置便利），主打地道山野农家菜，必点桥墩水库鱼头汤、红烧土鸡、山时蔬，食材取自本地山野。

下山后驱车直达600年活态瓷窑古村，藏在玉苍山脚下、玉龙湖上游，依山傍水、清幽静谧，也是浙南罕见的古民居与古陶瓷生产线并存的古村落，避开城市喧嚣，氛围感拉满。

打卡亮点：漫步青石板古街，观赏清康熙年间始建的17级古龙窑，长龙般依山盘踞，至今保留传统制陶工艺；打卡三折瀑布，山林溪水潺潺，凉意十足；体验手工陶艺拉坯，亲手制作碗碟，沉浸式感受千年瓷韵，亲子游玩超合适。村内明清木屋依山而建，青苔石墙古意盎然，随手拍都是水墨风大片。

Day 2 逐海踏浪｜炎亭→渔寮→雾城

告别山野古村，开启全天海边之旅，一路沿着168黄金海岸线前行，海景连绵不绝，解锁不同风格的沙滩风光。

炎亭沙滩（金沙滩），国家AAA级景区，有着“浙南黄金海岸”之称，沙滩长800米、宽200米，砂质细腻匀净，金黄透亮，阳光下波光粼粼，是苍南老牌绝美海滨沙滩。

打卡亮点：清晨踏浪拾贝、沙滩漫步，拍照出片率极高；可远眺前屿岛，观赏独特的海岸地质景观；海边有超多海鲜排档，新鲜海货现捞现做，性价比拉满。

渔寮景区是苍南人气Top滨海景区，浙南最大的天然海滨浴场，沙滩辽阔平缓、海水清澈，是168黄金海岸线的核心亮点，适合全家沉浸式玩海。

打卡亮点：可体验快艇、帆船、沙滩摩托等水上项目，刺激解压；白天踏浪玩水、沙滩野餐，傍晚坐等海上日落，橘色晚霞铺满海面，氛围感绝美；沙滩开阔不拥挤，可肆意奔跑、搭天幕休憩。

雾城是小众原生态渔村沙滩，干净静谧，保留着最淳朴的海滨风情，适合慢节奏放松。

打卡亮点：海岸线温柔治愈，礁石错落，适合拍文艺海边写真、赶海拾螺；村落烟火气十足，静静看海、吹海风，治愈所有疲惫，是绝佳的放空之地。

Day 3 星空露营｜平礁头露营点

本次行程终极宝藏打卡地——平礁头海边露营点，苍南小众网红露营地，远离喧嚣，直面无垠东海，是看日出、观星海、拍海岸夜景的绝佳位置。

露营亮点

视野绝佳：直面大海，无遮挡海景，白天看碧海蓝天、潮起潮落，夜晚躺看漫天星河、听海浪拍岸，氛围感拉满；

玩法自由：可自带帐篷装备，也可现场租赁；支持海边烧烤、篝火小聚、露天观影，适合朋友结伴、家庭团建；

日出天花板：国庆天气通透，清晨可坐等海上日出，红日从海面缓缓升起，山海同色，画面极致治愈。

来 源：温州文旅资讯

原标题： 来苍南，登玉苍、访碗窑、逐海露营，解锁浙南山海画卷~

本文转自：温州新闻网 66wz.com