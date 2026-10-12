央视网 2026-10-12 10:11:25

巴基斯坦外交部11日表示，巴基斯坦、沙特阿拉伯、埃及和土耳其以最强烈的措辞谴责胡塞武装持续对沙特阿拉伯发动袭击。此类袭击造成平民死亡和受伤，并对民用基础设施造成破坏，公然违反国际法。

巴基斯坦外交部11日表示，巴基斯坦、沙特阿拉伯、埃及和土耳其以最强烈的措辞谴责胡塞武装持续对沙特阿拉伯发动袭击。此类袭击造成平民死亡和受伤，并对民用基础设施造成破坏，公然违反国际法。

四国重申，这些袭击公然侵犯沙特阿拉伯的主权和领土完整，直接威胁其安全、稳定以及平民安全，是危险的局势升级，无论以何种借口都无法为其辩解，也不可接受。

四国进一步重申，坚定声援和支持沙特阿拉伯，包括全力支持沙特为应对此类袭击、遏制威胁来源并防止袭击再次发生而采取的一切正当措施和行动，以捍卫沙特的安全、主权和领土完整，保护其公民和居民的安全。

四国认为，胡塞武装应对这些袭击造成的后果、以及由此引发的任何危及地区和国际和平与安全的影响，承担全部责任，并要求立即、无条件停止此类袭击。

来 源：央视网

原标题： 巴沙埃土四国谴责胡塞武装持续对沙特发动袭击

记者 刘畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com