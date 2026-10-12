公安部网安局 2026-10-12 10:15:51

近年来，一些人员非法破解无人机飞行控制系统，解除无人机禁飞区、限飞区、飞行高度等安全限制，实施“黑飞”行为，严重扰乱空中秩序，给公共安全和国家安全带来重大安全隐患。

近年来，一些人员非法破解无人机飞行控制系统，解除无人机禁飞区、限飞区、飞行高度等安全限制，实施“黑飞”行为，严重扰乱空中秩序，给公共安全和国家安全带来重大安全隐患。公安机关网安部门围绕无人机“黑飞”行为，特别是对非法破解无人机飞行控制系统的黑客行为，始终保持严打高压态势。

胡某某非法破解无人机并销售牟利案

广东深圳公安网安部门工作中发现，有不法分子在明知修改无人机系统数据、移除限飞限高功能违反国家法律规定的情况下，仍非法破解无人机飞控系统，并在互联网平台加价兜售已破解的无人机。

深圳警方循线侦查，成功抓获犯罪嫌疑人胡某某，现场查获电脑、手机等作案设备及被破解的无人机；同时，追回并扣押已售出的被破解无人机数台。经查，胡某某非法牟利2万余元，涉案无人机存在多条超高“黑飞”记录，存在严重安全隐患。

2026年6月，胡某某因犯非法控制计算机信息系统罪，被深圳市龙岗区人民法院依法判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，依法追缴违法所得。

法律解读

非法破解无人机飞行控制系统，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第二百八十五条，构成非法控制计算机信息系统罪。其中：

《中华人民共和国刑法》第二百八十五条规定，违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段，获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，或者对该计算机信息系统实施非法控制，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

操控非法破解的无人机在管制空域实施飞行，依据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》有关规定，由公安机关责令停止飞行，可以处五百元以下罚款；情节严重的，没收实施违法飞行的无人驾驶航空器，并处一千元以上一万元以下的罚款。构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以行政拘留处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成人身、财产或者其他损害的，依法承担民事责任。

来 源：公安部网安局

原标题： 严惩“黑飞”幕后推手 网警侦破非法破解无人机案

本文转自：温州新闻网 66wz.com