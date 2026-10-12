严惩“黑飞”幕后推手 网警侦破非法破解无人机案
近年来，一些人员非法破解无人机飞行控制系统，解除无人机禁飞区、限飞区、飞行高度等安全限制，实施“黑飞”行为，严重扰乱空中秩序，给公共安全和国家安全带来重大安全隐患。公安机关网安部门围绕无人机“黑飞”行为，特别是对非法破解无人机飞行控制系统的黑客行为，始终保持严打高压态势。
胡某某非法破解无人机并销售牟利案
广东深圳公安网安部门工作中发现，有不法分子在明知修改无人机系统数据、移除限飞限高功能违反国家法律规定的情况下，仍非法破解无人机飞控系统，并在互联网平台加价兜售已破解的无人机。
深圳警方循线侦查，成功抓获犯罪嫌疑人胡某某，现场查获电脑、手机等作案设备及被破解的无人机；同时，追回并扣押已售出的被破解无人机数台。经查，胡某某非法牟利2万余元，涉案无人机存在多条超高“黑飞”记录，存在严重安全隐患。
2026年6月，胡某某因犯非法控制计算机信息系统罪，被深圳市龙岗区人民法院依法判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，依法追缴违法所得。
法律解读
非法破解无人机飞行控制系统，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第二百八十五条，构成非法控制计算机信息系统罪。其中：
《中华人民共和国刑法》第二百八十五条规定，违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段，获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，或者对该计算机信息系统实施非法控制，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
操控非法破解的无人机在管制空域实施飞行，依据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》有关规定，由公安机关责令停止飞行，可以处五百元以下罚款；情节严重的，没收实施违法飞行的无人驾驶航空器，并处一千元以上一万元以下的罚款。构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以行政拘留处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成人身、财产或者其他损害的，依法承担民事责任。
来 源：公安部网安局
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
从《溪韵》到《文兴秋梦》 一场实景舞蹈里的非遗双向奔赴社会10-11
-
逝者身后财产查询：查出的不只是存款，还有欠款，更有人间百态社会10-11
-
女子路边买榴莲，打开后发现里边是土豆社会10-11
-
泰晤士高等教育世界大学排名揭晓 温州肯恩大学首次上榜社会10-11
-
节后机票价格“跳水” 多条航线低于高铁票价国内新闻10-11
-
乐清百余名“科技副总”再出征 民企柔性引才加速科技成果转化社会10-11
-
侧记：智慧养老黑科技圈粉银发族社会10-11
-
2026温商发展对话暨浙江省“一带一路”智库论坛在温州开幕社会10-11
-
金秋播种正当时！永嘉乡村振兴中药材产业园迎来“第一种”社会10-11
-
苍南与杭师大，签约共建文化产业县域发展样板县市新闻10-11