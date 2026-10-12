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蒙古国草原火蔓延至我边境 2000余人正在堵截

新华社 2026-10-12 10:17:18

　　记者从相关部门了解到，近日蒙古国发生草原火，10月9日至今不断向内蒙古边境线蔓延，目前内蒙古2000余人正在堵截。截至11日21时，火灾堵截任务仍在进行中，目前大火暂未蔓延入境。

　　10月9日13时许，锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗边境一线蒙古国境内发生火情。据了解，受地形和风力影响，大火向锡林郭勒盟、兴安盟边境线逼近。内蒙古迅速启动应急响应，紧急调集消防救援机动队伍以及地方扑火队伍共计2000余人，在边境一线进行分段布控，重点采取携装巡护、以巡待扑的方式进行堵截。

来　源：新华社

原标题： 蒙古国草原火蔓延至我边境 2000余人正在堵截

记者 彭源

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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