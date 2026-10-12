新华社 2026-10-12 10:18:36

乌克兰总统泽连斯基11日就美国总统特朗普有关乌克兰换总统的言论回应说，乌克兰选择哪位领导人应由其社会和人民决定。

乌克兰总统泽连斯基11日就美国总统特朗普有关乌克兰换总统的言论回应说，乌克兰选择哪位领导人应由其社会和人民决定。

泽连斯基在接受美国广播公司采访时说：“特朗普总统说乌克兰需要一位新总统。恕我直言，特朗普总统，选择哪位领导人，应由我们的社会、我们的人民决定。”

泽连斯基称，乌克兰处于战争状态，现在举行选举“真的很难”，且不安全，也不符合乌克兰宪法。“最关键的是，要有安全保障的基础设施，让民众有可能投票。”

泽连斯基还说，自己已告知特朗普团队，如果俄罗斯同意实行60天的全面停火，乌克兰可以举行选举。

特朗普10日表示“乌克兰应该换个总统”，暗示乌总统泽连斯基在结束冲突方面做得不够，同时指责泽连斯基导致美国柴油价格上涨。特朗普还敦促乌克兰举行总统选举。

来 源：新华社

原标题： 泽连斯基回应特朗普：乌克兰领导人应由乌人民决定

本文转自：温州新闻网 66wz.com