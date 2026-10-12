新华社 2026-10-12 10:21:20

日本农林水产省10日通报，位于关东地区西北部的群马县一家养猪农场出现猪瘟疫情。

日本农林水产省10日通报，位于关东地区西北部的群马县一家养猪农场出现猪瘟疫情。

根据农林水产省的通报，发生猪瘟的农场共饲养约1900头猪。与这家农场存在流行病学关联的另一家农场饲养了约900头猪。

群马县政府部门10日发布的新闻公报说，群马县农政部门9日接到上述农场报告出现仔猪腹泻等疑似猪瘟症状，随后工作人员对该农场展开现场检查。日本农业和食品产业技术综合研究机构10日发布的基因检测结果显示，上述农场饲养的猪感染猪瘟。

农林水产省说，有关部门将对发生猪瘟农场饲养的猪展开屠宰、焚烧、掩埋等必要的防疫措施，确保农场消毒，防止野生动物侵入农场，并派遣流行病学调查小组实地调查本次猪瘟的传播途径。

农林水产省介绍，猪瘟是家猪和野猪所患疾病，不会传染人类。农场应适时为饲养的猪接种疫苗。

另据农林水产省11日通报，与东京相邻的千叶县鸭川市9日发现的野猪尸体，经检测确认感染猪瘟。

来 源：新华社

原标题： 日本出现猪瘟疫情

本文转自：温州新闻网 66wz.com