新华社 2026-10-12 10:22:50

国际移民组织11日发布消息，一艘载有305人的移民船在吉布提沿海倾覆，目前死亡人数已上升至139人，仍有84人失踪。

国际移民组织11日发布消息，一艘载有305人的移民船在吉布提沿海倾覆，目前死亡人数已上升至139人，仍有84人失踪。

消息说，事故发生在当地时间10月8日晚至9日凌晨时段。该船在从吉布提驶往也门的途中发生倾覆。

目前，约有82人获救。国际移民组织与吉布提政府仍在继续组织搜救行动，并为幸存者提供医疗救助和食品援助。此前国际移民组织发布的信息说，船上载有350人。

近年来，大量来自埃塞俄比亚、厄立特里亚等国的移民通过吉布提与也门之间的曼德海峡前往阿拉伯半岛寻找工作机会。

来 源：新华社

原标题： 吉布提沿海移民船倾覆 已致139人死亡

记者 刘方强

本文转自：温州新闻网 66wz.com