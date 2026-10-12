沙特民航总局：东部城市达曼国际机场再遭袭
新华社 2026-10-12 10:24:27
沙特阿拉伯民航总局11日晚说，沙特东部城市达曼的法赫德国王国际机场于当晚再次遭到袭击。
沙特阿拉伯民航总局11日晚说，沙特东部城市达曼的法赫德国王国际机场于当晚再次遭到袭击。
沙特民航总局在社交媒体上说，针对沙特民航的袭击“仍在继续”。相关部门在开展损失评估，核查设施安全状况，并协调有关机构进行处置。
此前一晚，沙特主导的多国联军发言人图尔基·马利基说，一枚投射物落在法赫德国王国际机场附近。
也门胡塞武装11日说，过去24小时内，该组织使用导弹和无人机对沙特境内机场和能源设施实施4次军事行动，其目标包括法赫德国王国际机场。
来 源：新华社
原标题： 沙特民航总局：东部城市达曼国际机场再遭袭
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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