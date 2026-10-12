新华社 2026-10-12 10:26:08

深港间重要的24小时客运陆路口岸——皇岗口岸11日举行开通仪式，宣布将于12日正式通关，通关后实施“一地两检”安排及“合作查验、一次放行”全新通关模式，为旅客和客运车辆提供24小时通关服务。

深港间重要的24小时客运陆路口岸——皇岗口岸11日举行开通仪式，宣布将于12日正式通关，通关后实施“一地两检”安排及“合作查验、一次放行”全新通关模式，为旅客和客运车辆提供24小时通关服务。

即将重新开关的皇岗口岸是全国规模最大的单体口岸建筑，分为地下4层、地上5层，总建筑面积达68.97万平方米，也是全球最大的陆路口岸综合体，规划有5条轨道线交会。

皇岗口岸是推进粤港澳大湾区建设、服务河套深港科技创新合作区的标志性工程，并被纳入国家级智慧口岸建设项目。作为联通深港、辐射湾区的重大工程，皇岗口岸开通后将进一步便利人员往来，为粤港澳大湾区互联互通提供有力支撑。

原皇岗口岸是中国首个实行24小时通关的大型陆路口岸。自1989年启用以来，旅客流量从每日数千人次增至高峰期6万多人次，车辆流量从百余辆次增至约1万辆次，累计服务数以亿计的跨境旅客，见证了深港蓬勃发展的合作进程。随着深港间通关需求增加，2019年皇岗口岸启动原址重建。

来 源：新华社

原标题： 皇岗口岸开通仪式在深圳举行

记者程远州

本文转自：温州新闻网 66wz.com