市场监管总局：生产销售无CCC认证充电宝已得到明显遏制
人民日报 2026-10-12 11:39:26
记者日前从市场监管总局获悉：目前，生产销售无CCC认证充电宝的违法违规行为已经得到明显遏制，生产经营主体的合规意识普遍提升。
记者日前从市场监管总局获悉：目前，生产销售无CCC认证充电宝的违法违规行为已经得到明显遏制，生产经营主体的合规意识普遍提升。
2024年8月，充电宝纳入CCC认证管理后，监管部门发现市场上仍然存在生产、销售无CCC认证充电宝的情况，成为充电宝质量安全的严重隐患。为进一步消除隐患，市场监管总局印发《关于开展无CCC认证充电宝集中整治的通知》，部署为期三个月的集中整治。据了解，在市场监管总局认证监管司指导下，中国消费者报社在北京、上海、深圳等18地开展实地暗访，发现多地前期曝光的违规点位均完成整改。
目前，集中整治已取得阶段性进展。各地市场监管部门共监督检查充电宝生产企业425家、销售市场1496个、店铺5.56万家、共享充电宝及网售充电宝81.2万个，发现问题线索395件。
来 源：人民日报
原标题： 市场监管总局：生产销售无CCC认证充电宝已得到明显遏制
记者 林丽鹂
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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