新华社 2026-10-12 16:27:43

民以食为天，食以安为先。国家市场监督管理总局10月10日就《中华人民共和国食品安全法（修订草案征求意见稿）》向社会公开征求意见，释放出全力守护百姓“舌尖上的安全”的鲜明信号。

从体量上看，本次修订是一次“大修”，新增及修订条款数超过三分之二。条款调整的背后，连着百姓的日常关切：在外吃饭、网上订外卖，能不能确保吃得安全？出了问题谁来管？能不能管到位？修订草案回应了这些关切——把边界划清，把责任落到具体主体，让消费者维权有抓手，让违法者无处遁形。

近年来，外卖、直播带货、生鲜电商成了饮食消费的新趋势，这对相应的安全责任界定提出了更高要求。此次修订拟新设“网络食品经营”专节，将追责体系覆盖到线上购物各环节：网络平台不仅要登记商家信息，还要做实质性的资质审查，每半年核验更新一次；直播间运营者、直播营销人员的责任被明确写入；跨境电商直接承担进口食品的安全主体责任，商家拒不召回的，平台可以先行赔付；邮政快递企业要落实收寄验视和过机安检，堵住流通环节的漏洞。这意味着，要厘清责任边界，环环压实责任，处处扎紧制度篱笆。

校园食品安全也是各界关注的重要领域。此次修订拟设“学校食品安全”专节，强调校长（园长）是学校食品安全第一责任人；要求学校食堂不能对外承包后撒手不管，要管资质、管采购、管加工，大宗食材要双人查验，中小学幼儿园要建立陪餐制度。全链条管住校园餐，决不允许“钻空子”“捞油水”，才能更好筑牢校园食品安全防线。

法律真正形成威慑，关键是把处罚落到实处。此次修订明确，对故意违法、性质恶劣、造成严重后果的食品安全事件，除处罚企业外，还要对法定代表人、主要负责人、食品安全总监处以罚款，严重的直接列入失信名单，甚至终身不能再干食品这一行。严的信号彰显法律刚性：谁敢拿百姓餐桌上的安全当儿戏，谁就要付出沉重代价。

食品安全一头连着亿万百姓的身体健康，一头连着食品产业的高质量发展，须臾不可松懈。期待随着此次修法以及相关规定持续完善，推动政府监管、企业自律、公众监督同向发力，让每一份餐食都有法治稳稳托底，让广大群众吃得更加安心踏实。

作者：戴小河、赵怡宁

原标题：新华时评｜以法治之力守护食品安全

来 源：新华社

本文转自：温州新闻网 66wz.com