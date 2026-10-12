人民日报 2026-10-12 17:12:38

前不久，8月份国民经济数据公布，我国经济总体平稳、稳中有进。

前不久，8月份国民经济数据公布，我国经济总体平稳、稳中有进。其中，个别经济指标出现短期波动，引发关注。即日起，本版推出系列评论，与广大干部群众一道正确认识中国经济的发展态势。

——编 者

金秋时节，朱雀二号改进型火箭“一箭十星”，卫星互联网星座加速组网；小米自研芯片搭档长鑫自研内存，协同创新实现“1+1>2”……“中国智造”已成为中国式现代化的又一亮丽名片，彰显“制造强国建设迈出坚实步伐”。

创新活力奔涌，与宏观数据相互印证。国家统计局公布数据显示，8月份规上高技术制造业增加值同比增长16.7%，比规上工业增加值高出11.5个百分点。新质生产力加快成长，创新驱动主引擎作用不断增强，推动我国经济向新向优发展。

向新发展，传统产业、中小企业与普通家庭分享到产业升级的红利了吗？

看老百姓烟火日常，AI（人工智能）不只是抽象的算法，更带来实实在在的改变。身处职场，AI可承担查阅资料、整理纪要等繁琐任务；来到医院，“AI陪诊师”让就医流程更顺畅；走进社区，智能政务一体机7×24小时在线……

新技术“飞入寻常百姓家”，不仅带来便利、丰富生活，还降低创业门槛，为普通人提供更多机会。依托AI赋能，“一人公司”等新模式兴起，创意想法变为创业现实有了更有力的支撑。

数字化转型，中小企业既是受益者，也是弄潮儿。同一个服装工厂，以往靠薄利多销赚钱，现在依靠智能生产接住个性化订单；同一条生产线，以往只能依靠老师傅经验，现在AI实时调整工艺参数，人机协同效率更高……

将人工智能融入研发、生产、质检、管理等各个环节，让生产流程更顺畅、资源利用更高效、供需更匹配，企业将拥有更好的发展机遇。

数字赋能也为传统产业改造升级提供了新的可能。一家老牌钢铁厂，曾经高炉林立、灰尘漫天，现在用上低碳冶炼工艺、瞄准特种钢研发，从给房地产做建筑钢筋，转而为新能源汽车、海上风电、储能设备供应特种钢。产业还是那个产业，但内核焕然一新，价值也今非昔比。

农业从“靠天吃饭”到“数据种田”，电力从“被动响应”到“智能调控”，制造从“机器轰鸣”到“数智重构”……传统不代表落后，插上数字化翅膀，传统产业一样能生出新枝。

新旧动能转换，是在开辟增量的同时不断盘活存量。因此，不能把新旧动能接续转换过程中出现的短期阵痛，理解为趋势性问题，更不能夸大阵痛而无视转型升级的整体成效。

更应看到，我国拥有完整产业体系和超大规模市场，坚持有效市场和有为政府相结合，具有防止两极分化、实现协调发展的强大治理能力。从长远来看，只要持续推进经济转型升级，消除新旧动能接续转换的卡点堵点，促进新技术赋能千行百业，就能推动区域、城乡之间实现更加均衡、更加包容的发展。

从经济增长规律来看，持续培育新质生产力，推动产业结构和发展方式转型升级，才能为经济长远发展持续注入动力。在超越分化中实现红利普惠，在数智转型中实现价值提升，在结构优化中实现优势重塑，中国经济转型升级必将步伐更稳健、动力更充沛，并让发展红利惠及更多人。

作者：李 拯

原标题：向新发展也是包容性发展（人民时评）——正确认识中国经济的阶段特征与长远趋势①

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com