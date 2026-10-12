人民日报 2026-10-12 17:13:38

点多线长、流动分散，铁路一线长期面临集中活动难、关怀传递难的痛点。笔者在国铁南宁局百色车务段调研发现，该段遴选业务精、作风实的党员干部“驻站住夜”，与一线职工同吃同住同劳动，能更有针对性地解决工作中的短板。

基层是党的执政之基、力量之源。大抓基层，不能止步于物质资源下沉。唯有党员干部“在岗、在场、在状态”，基层的神经末梢才能灵敏起来，肌体功能才能强健起来。

在岗，不是按时点卯就可以，而要真正发挥岗位效能。“驻站住夜”之所以见实效，不在于干部睡在了站里，而在于他们走出办公室、扎进作业现场——运输生产的堵点、职工生活的难点，现场看、现场听、现场办。现实中，一些干部把岗位当收发室，以“指头的忙碌”代替实地调研的功夫，只满足于不出事。这看似守住了摊子，实则丢了阵地，徒做虚功。在岗的本质，是能担事。把岗位当战位、把职责当使命，才能以担当护民生、暖人心。

在场，是干群之间物理距离与心理距离的双重贴近。“四下基层”制度，核心就是推动工作重心下移、力量下沉。贵州威宁的“民情集市”，领导干部不是坐等来访，而是泡在人群里听诉求；有的地方领导干部和高校负责人，积极在社交平台上与网友实时互动、解决问题。一个是线下深入群众，一个是线上走近网友，形式不同，指向一致：抵达现场，倾听真话，让政策在基层更好落地见效。

在状态是在岗与在场的升华，体现党员干部的政绩观。在状态，既要想干好，也要能干好。上海黄浦区直面安置房产权冻结多年的历史遗留问题，牵头多方协同攻坚，逐一破解；江苏连云港海连社区党委书记李肖娜，不把社区政绩写在活动室光鲜的照片上，而是落在盘活闲置地下停车场、绘制“骑手友好地图”破解小区寻路难题这些民生小事上；青海德令哈基层干部不追逐华而不实的工程、不喊空洞口号，采用“冬灌冻融、管排洗盐”方法，让昔日盐碱荒滩长出青稞。干部始终在状态，想干、能干，才能把既定部署转化为实绩，把群众期盼变为现实。

人在岗，是底线；身在场，是本分；心在状态，是担当。三者合一，尽显全心全意为人民服务的初心与情怀。这不是挂在墙上的标语，而是每一名共产党人应有的样子。

（作者为中国铁路南宁局集团有限公司党委宣传部部长）

作者：覃克寒

原标题：在岗在场，更在状态

来 源：人民日报

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