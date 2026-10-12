AI漫剧：不是“抢饭碗”，是“开新窗”

好评如潮 2026-10-12 17:16:21

AI技术飞速迭代，让AI漫剧悄然走进大众视野，成为文娱行业的新晋热点。

AI技术飞速迭代，让AI漫剧悄然走进大众视野，成为文娱行业的新晋热点。一边是普通创作者借AI圆梦创作，网友感叹“看AI漫剧，长行业知识”；另一边是“AI摧毁传统影视”“演员将被取代”的质疑声此起彼伏，让“影视寒冬”的讨论再度升温。但拨开舆论迷雾不难发现，AI漫剧从不是行业的破坏者，而是赋能创作、革新行业的助推者，其核心价值从来不是“取代人”，而是“帮助人”。

在此之前，影视创作是一门高门槛的小众生意。高昂的制作成本、完整的摄制团队、专业的行业资源，把无数有想法、有积累的普通人拦在门外。而AI彻底改写了入局规则，大幅降低剪辑、建模、渲染等制作门槛，让一批全新的创作者走进大众视野。这其中，既有手握专业积淀、缺少表达渠道的医生、非遗传承人，也有大量非科班出身、热爱影像创作、熟练运用AI工具的年轻新人。他们曾被高成本挡在门外，被圈层壁垒挡在圈外，如今终于有了一个不需要“先证明自己”就能开始表达的窗口。

时代更迭中，行业革新从未止步。纸媒衰退淘汰的是无内核的渠道产能，自媒体崛起赋能的是有价值的内容创作者，AI漫剧对影视行业的重塑亦是如此。它淘汰的从来不是敬业的真人演员、优质的影视创作，而是依赖模板套路、流量公式、粗制滥造的低效产能。那些缺乏真情实感、演技空洞、流水线式的表演，终究会被市场淘汰，这是观众审美升级的选择，而非AI的过错。

技术永远是工具，无法替代人的温度与思想。AI擅长高效生成画面、拼凑剧情，却无法感知人间百态、传递真挚情感，更无法构思出有深度、有温度、有内核的原创故事。真正的好作品，核心永远是创作者的思想、共情力与创造力；真正的好演员，凭借细腻的演技、独特的感染力，在良莠不齐的AI内容中，更能彰显人文魅力与专业价值。

AI漫剧的崛起，是行业洗牌，更是行业升级。它降低了影视制作的技术门槛，却大幅抬高了内容创作的核心门槛。当人人都能轻松制作漫剧，技术不再是壁垒，优质、独特、有温度的内容才是稀缺资源。未来，影视行业的竞争，终将回归内容本心。不必畏惧AI革新，唯有深耕原创、打磨匠心、坚守人文底色，才能在时代浪潮中站稳脚跟，让影视行业焕发全新生机。

作者：张智涵

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com