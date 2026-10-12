温州市第十三届时政评论挑战赛首期话题发布！

好评如潮 2026-10-12 17:19:21

为深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，聚焦“十五五”规划开局要求与温州创新实践，凝聚强城建设思想共识，由市委网信办主办，温州新闻网承办的温州市第十三届时政评论挑战赛正式拉开序幕。

下面让我们看看首期话题

话题一：温州制造的“新质”突围

日前，2026民营经济创新发展大会在温启幕。2026年上半年，全市地区生产总值（GDP）达5148.2亿元，同比增长6.0%；规上工业增加值增长11.4%，不仅增速全省第一，且33个工业大类中28个行业保持增长，增长面超八成。新质生产力不是新词，是车间里的一条新产线、一个爆款。走进转型现场，才能答好温州制造的 "新质" 之问。

请参赛者围绕所提供的素材，自拟题目，联系生活实际，撰写800字至1500字的原创评论，力求导向正面，观点鲜明。

话题二：流量之后看口碑

国庆长假，温州人气爆满。据省文广旅厅综合运营商手机信令大数据监测，截至10月7日，温州国庆假期7日累计接待游客超千万，去重后全域游客537.7万人次、总量居全省第三，过夜游客288万人次、占比全域游客达53.6%，旅游综合收入74.6亿元。接得住、留得下才是真功夫——一张停车单、一句问询，都在替城市打分。

请参赛者围绕所提供的素材，自拟题目，联系生活实际，撰写800字至1500字的原创评论，力求导向正面，观点鲜明。

参赛事项

线上创作赛：比赛项目为时政评论类。赛事启动后，组委会根据市委市政府中心工作，不定期通过赛事专题页面以及“好评如潮”微信公众号公布话题素材。参赛选手任选其中一个或多个话题进行创作。组委会鼓励选手向各级媒体及其所属新媒体平台投稿发布或在微博、微信公众号、视频号、抖音、小红书、快手等社交平台通过自有账号传播发布，传播效果（以阅读量、播放量为主）计入传播分。

若以个人名义报名的，则仅参加线上创作赛，并统计时政评论类分数，根据分数排名参评。

请参赛选手围绕所提供的素材，自拟题目，联系生活实际，撰写800字至1500字的原创评论，力求导向正面，观点鲜明。（参赛选手需把作品以word文档形式提交至所属团队负责人）

线下集中赛：线上创作赛结束后，每只队伍选派3人参与线下集中赛，赛程分为AI漫画类和AI短视频类，根据指定题目分别创作AI漫画和AI短视频，并在规定创作时间内提交作品。

AI漫画类作品鼓励使用AI工具设计漫画表达观点，画面配简短文字阐述，具备正能量导向，格式为JPG，一个话题可报送成组作品，一组作品限制10张以内（含）。

AI短视频类作品鼓励使用AI工具制作短视频表达观点，创作时长为30秒至3分钟，具备正能量导向，视频格式为MPG。

每位参赛选手可任选其中一个或多个话题进行创作。团队参赛选手请将参赛作品直接提交给所属团队负责人，于2026年11月10日前由团队负责人填写《附件2：温州市第十三届时政评论挑战赛作品报送汇总表》，并将所有作品按话题分类、统一汇总打包发送至邮箱：wzpinglun@163.com

邮件标题由团队负责人注明：团队名称+篇数，团队参赛选手每篇作品文档提交给团队负责人时须在文件名和文章内都需注明信息：团队+姓名+题目+联系方式

个人参赛选手邮件命名标注“【个人时评赛】+姓名+题目+联系方式”，于规定时间内发至上述邮箱。

团队参赛者请勿单独、重复发送至赛事邮箱。

（扫码进入赛事专题）

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com