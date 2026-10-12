山水清辉
2026-10-12 21:33:25
山水清辉对应第十五中国国际园林博览会的主展馆中国馆。中国馆是温州园博园标志性建筑“一阁两馆”之一，由程泰宁院士团队设计，其屋顶巨大的白色双曲弧形钢桁架结构让建筑呈现“如山似浪，层檐帆影”的视觉美感，不仅巧妙地呼应温州市树榕树的树冠形态，还体现了温州的山水特色，又呼应千年商港的历史文化。
山水清辉一词取自中国山水诗鼻祖谢灵运的诗句：“山水含清晖（通辉），清晖能娱人”和宋代王十朋的诗句：“北斗城池增王气，东瓯山水发清辉。”
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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