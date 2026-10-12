2026-10-12 21:33:25

瓯越胜境对应仙门山景区，是温州园博园诗画山水的集中体现。在山水汇聚之地的仙门山山顶建阁，以郭公阁统领全园，是为点睛之笔。阁顶四面皆景，八面来风，山体内有一条时空隧道，道内有互动灯光、水上浮桥，浪漫梦幻。这里不仅是俯瞰城市美景的绝佳观景点，更是见证山水文化之城的城市地标。

本文转自：温州新闻网 66wz.com