2026-10-12 21:33:26

南戏清音是瓯越园的主要景观。瓯越园位于前湖（仙门湖）中心，巧妙地借助园区内独特的景观水域，构筑了一座别致的水上戏台。在波光粼粼的水面上进行戏剧表演，清音悦耳，余韵袅袅，能充分打开游客的视觉与听觉，让人沉浸式体验南戏发源地温州深厚的地方戏曲文化。

本文转自：温州新闻网 66wz.com