2026-10-12 21:33:26

溪山挹秀对应“桃源里”景致。桃源里是中国理想人居的诗意表达，设计师将曲水流觞、沂水弦歌、濠濮间想等经典园林场景一一串联，造就国人心中的桃花源。溪山是泛指，温州地区以“溪山”为名的牌匾很多，比如“溪山第一”“瑞映溪山”等等；挹秀有“汲取秀美”或“聚集美好事物”的意思。溪山挹秀，体现了景致之美。乾隆有诗: “挹秀有如是，于佳不厌求”。

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