2026-10-12 21:33:27

绿野芳踪对应南园主建筑葳蕤馆。该馆整体造型犹如一颗镶嵌在绿谷中的优雅贝壳，守护着盎然生机，未来将围绕“花园生活”和“科普探索”两大主题，集植物温室、花园图书馆、亲子、研学多功能于一体。绿野芳踪，正体现了这个景观的整体定位和世界各国绿色植物汇集的布局。

本文转自：温州新闻网 66wz.com