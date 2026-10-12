海丝风情
2026-10-12 21:33:28
海丝风情在国际展园区。从马可？波罗故乡意大利的台地园，到法国的浪漫花园，从荷兰的风车花海，到全球风景园林顶流 IFLA 打造的“芳舟”展园，覆盖欧、亚、美三大洲的11个国际城市展园串联成阵，世界三大园林体系在此齐聚绽放。园博会期间，这里还将每天上演海丝各国花车巡游，让游客足不出温，便能实现“一园览尽最美园林”的沉浸式体验，在方寸之间读懂不同文明的审美内核。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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