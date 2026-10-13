温州日报 2026-10-13 07:56:00

张文杰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于建设现代化产业体系的重要论述，全面落实省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，一体推进头部企业跃升、腰部企业倍增、小微企业强基培育计划，推动形成“古树参天、绿树成荫、芳草满地”的发展格局，为温州提速做强“一圈一极一中心”、奋力实现共同富裕先行示范蓄势赋能。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰专题调研企业梯度培育工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于建设现代化产业体系的重要论述，全面落实省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，一体推进头部企业跃升、腰部企业倍增、小微企业强基培育计划，推动形成“古树参天、绿树成荫、芳草满地”的发展格局，为温州提速做强“一圈一极一中心”、奋力实现共同富裕先行示范蓄势赋能。

浙江锌芯友好环境材料科技有限公司于2023年实现“小升规”，主营纳米协同催化成套环保装置。进车间、看产品、问研发，张文杰详细了解企业技术创新、成果转化等情况，希望企业锚定主攻方向、深耕细分赛道，加强关键核心技术研发攻关，推动更多创新成果从实验室走向生产线。

星际控股集团有限公司是专精特新“小巨人”企业，致力于为军警行业提供智慧警务系统化解决方案。张文杰实地察看产品展厅、生产车间，仔细询问企业产能释放、市场拓展等情况，鼓励企业要坚守主业、练好内功，不断提升产品竞争力和市场占有率，加快实现做大做强。

在随后召开的专题会议上，张文杰听取相关情况汇报，并指出，企业是市场经济的微观主体，抓好企业梯度培育，就是抓住了强动能、优结构、促发展的“牛鼻子”。要准确把握宏观经济形势和科技变革趋势，科学谋划、精准服务，构建起覆盖企业全生命周期的梯度培育体系，为区域经济高质量发展注入持久动力。

张文杰强调，要坚持需求导向，根据不同梯度企业的差异化需求，分类施策、靶向发力，切实增强企业梯度培育工作质效。要完善工作机制，进一步加强要素保障、优化政策供给、营造良好环境，更好助力企业降本增效、提质升级。要凝聚工作合力，坚守正确价值取向，强化政策协同联动，心往一处想、劲往一处使，共同推动企业梯度培育取得更大实效。

副市长王振勇、张本锋参加调研和会议。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰专题调研企业梯度培育工作

分类施策 靶向发力

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com